Saiba qual o parentesco de Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes

Após alguns anos afastado das telinhas, o ator Tato Gabus Mende retornou ao mundo das novelas para viver o personagem Daniel em Quanto Mais Vida Melhor. O retorno do ator, que estava longe das câmeras desde 2019, trouxe uma curiosidade sobre a família do famoso, qual a relação entre Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes, eles são parentes?

Qual o parentesco de Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes?

Os atores Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes são irmãos. Aa dupla é herdeira do autor de novelas, radialista e diretor ar tístico Cassiano Gabus Mendes com a atriz de rádio Helenita Sánchez. Tato é o mais velho, nasceu em 22 de dezembro de 1960 na capital paulista. Cássio nasceu pouco depois do irmão, em 29 de agosto de 1961 e também é paulistano.

A dupla começou a carreira artística nos anos 80, Cassio foi o primeiro a dar as caras nas telinhas com a novela Elas por Elas em 1982, ele tinha 21 anos e apareceu como o personagem Elton. Já Tato Gabus Mendes marcou sua estreia nas telinhas em 1986 como José em Sinhá Moça.

Tanto Tato Gabus Mendes como Cassio Gabus Mendes continuaram a carreira na atuação e somaram diversos projetos conhecidos no currículo. Os trabalhos mais recentes do caçula foram Éramos Seis (2019 – 2020) e o filme Fluxo (2021). O irmão mais velho esteve em Orgulho e Paixão em 2018, Malhação em 2019 e agora vive Daniel em Quanto Mais Vida Melhor.

Cassio é casado com a atriz Lídia Brondi, a marcante Solange de Vale Tudo, e Tato é marido da designer Mariana da Silva Telles.

Trabalhos juntos

Tato e Cássio atuaram em uma mesma novela e também série de TV. A dupla fez parte do elenco da primeira versão de Tititi, que foi ao ar de 1985 a 1986. Tato interpretou Alex e Cassio viveu Luti.

Em 2006, ambos apareceram na minissérie da TV Globo JK, que contava a história do ex-presidente Juscelino Kubitschek. O personagem de Tato era chamado Júlio Soares e Cassio era conhecido como ‘Gaucho’.

Tanto Tato Gabus Mendes quanto Cássio Gabus Mendes participaram das séries Sai de Baixo e A Diarista, porém, em anos e episódios diferentes.

