Próximas novelas do Viva: veja a programação até 2022

As próximas novelas do Viva já foram divulgadas pelo canal. Entre o final deste ano e o começo de 2022, os espectadores vão poder rever mais quatro sucessos da Globo: Páginas da Vida (2006), Amor Com Amor Se Paga (1984), Alma Gêmea (2005) e O Beijo do Vampiro (2002). Veja a programação.

Amor Com Amor se Paga – Próximas novelas do Viva

A partir da próxima segunda-feira, 15 de novembro, Amor Com Amor se Paga entra na grade do Viva, no lugar de O Salvador da Pátria. A trama foi escrita por Ivani Ribeiro e exibida pela primeira vez em 1984.

A novela conta a história de Nonô Correia, interpretado por Ary Fontoura, um idoso muquirana ao extremo que chega até a colocar cadeados na geladeira e nos armários da despensa para evitar que os filhos Elisa (Bia Nunes) e Tomaz (Edson Celulari) comam mais do que ele considera necessário.

O protagonista tem um segredo: na verdade, ele é rico, e só quem sabe sobre sua fortuna é Anselmo (Carlos Kroeber). Ao longo da trama, o caminho de Nonô irá se cruzar com o de Zezinho (Oberdan Junior), um garoto órfão que conquista o coração do senhor.

Páginas da Vida – Próximas novelas do Viva

Outra novela que estreia ainda este mês é Página da Vida. A trama exibida em 2006 de autoria de Manuel Carlos será exibida a partir de 22 de novembro, como substituta de Da Cor do Pecado.

A trama começa Nanda (Fernanda Vasconcellos) se descobre grávida de gêmeos, frutos de seu relacionamento com o namorado Léo (Thiago Rodrigues). Os dois moram em Amsterdã, mas a mocinha retorna ao Brasil após ser abandonada por seu amado, que fica desesperado com a notícia de que será pai.

Porém, Nanda morre atropelada e deixa seus bebês, que conseguem escapar vivos. A médica diz à Marta (Lilia Cabral), mãe de Nanda, que sua neta tem síndrome de Down, e ela rejeita a criança afirmando que só levará o menino e encaminhará a neta “com defeito” para a adoção. Helena (Regina Duarte) se apega à Clara (Joana Mocarzel), a menina rejeitada pela avó, e decide entrar na disputa para adotá-la.

Alma Gêmea estreia em 2022

O Viva também já preparou as novidades para 2022. A partir de 31 de janeiro, Alma Gêmea, um dos maiores sucessos do horário das seis, volta ao ar no lugar de Paraíso Tropical.

A trama foi exibida originalmente em 2005 e é de autoria de Walcyr Carrasco. Alma Gêmea tem como tema central a reencarnação e conta a história de Rafael (Eduardo Moscóvis), um homem que perde seu grande amor Luna (Liliana Castro) após ela ser assassinada em um assalto armado por Cristina (Flávia Alessandra), que é apaixonada pelo protagonista e faz de tudo para conseguir ficar com ele.

O espírito de Luna reencarna em Serena (Priscila Fantin), uma índia que nasce com um sinal no mesmo lugar que a namorada de Rafael levou o tiro. Por força do destino, a mocinha acaba indo trabalhar na case de Rafael e os dois se envolvem amorosamente.

O Beijo do Vampiro começa em 2022

Em 28 de fevereiro, O Beijo do Vampiro, novela de 2022 escrita por Antonio Calmon, chega para substituir Sonho Meu.

Com temática de terror e comédia, a trama gira em torno da história de Cecília (Flávia Alessandra), uma princesa do século XII que prefere dar fim à própria vida a se entregar ao duque e vampiro Bóris (Tarcísio Meira). Quando ela está prestes a se casar com o conde Rogério (Thiago Lacerda), Bóris mata o noivo e toda a família da mocinha.

Cecília acaba se suicidando, mas nem assim Bóris a deixa em paz. O vampiro volta a reencontrar e perseguir a amada na década de 2000, em outra encarnação, quando ela vive sob a identidade de Lívia e está casada com Beto.