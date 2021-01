Saiba quem é o suposto novo affair de Marina Ruy Barbosa

Chegou ao fim o casamento da atriz Marina Ruy Barbosa, de 25 anos, com Alexandre Negrão, de 35. A ‘bomba’ chegou aos ouvidos do público nesta terça-feira (12). Como circulam os boatos, a artista estaria vivendo um affair com o deputado federal Guilherme Mussi. Saiba quem é o político.

Quem é o affair de Marina Ruy Barbosa?

Guilherme Mussi Ferreira, de 38 anos, passou a ser apontado como o novo affair de Marina Ruy Barbosa. Segundo Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, que também deu a notícia do término dos dois, o político é o novo amor na vida da atriz da Globo. A assessoria confirmou a informação do término.

Deputado federal por São Paulo já teve a vida pessoal agitada e com polêmicas. Ele foi casado com Luciana Tranchesi e namorou com Carolina Magalhães, a neta de Antônio Carlos Magalhães.

Mas a lista de famosas não para por aqui. Apesar de discreto, ele foi casado com a apresentadora Rebeca Abravanel, filha de ninguém menos que Silvio Santos. Em maio de 2016, o relacionamento chegou ao fim e Rebeca é casada com o jogador Pato atualmente.

Deputado é acusado de dar festa na quarentena

Mesmo com a quarentena, em 2020, o affair de Marina Ruy Barbosa virou assunto por dar uma super festa. Ele apareceu em uma reportagem do programa Fantástico da Rede Globo, após acusações de perturbar os vizinhos.

Indignada, uma vizinha em específico o denunciou e, de acordo com os advogados da mulher, Guilherme Mussi já havia sido multado outras 40 vezes no antigo endereço.

Por que a atriz terminou com Alexandra Negrão?

A separação entre os dois já vinha sendo especulada pelo público há algum tempo. No entanto, nesta semana a informação da separação de Marina e Negrão se tornou oficial. A relação de Marina com o affair já acontece

Embora nenhum dos dois tenha se manifestado a respeito do fim do casamento de três anos, a assessoria confirmou à Quem o motivo da separação. Segundo os representantes do casal, “o trabalho e a distância física foram fatores decisivos para chegar a essa situação”.

“Os dois estavam vivendo realidades muito distintas e vinham há meses tentando achar uma solução para resolver essa questão. A decisão ainda é muito recente e, por eles, nada disso seria divulgado neste momento”, disseram.

“Mas em respeito ao público e à imprensa – que sempre acompanhou a vida do casal com carinho e apoio -, resolveram anunciar que estão separados. O casal tentava achar uma forma para reverter o que estava enfrentando mas Xande e Marina tiveram uma conversa e definiram que trilhariam caminhos separados, que isso seria o melhor para os dois por enquanto”, completa a nota.