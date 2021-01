Saiba tudo sobre o namoro de Erika Januza e filho de Carol Nakamura

Para fechar o ano com ‘chave de ouro’, a atriz Erika Januza, de 35 anos, decidiu dividir mais sobre seu novo namoro com o público. Usando as redes sociais, a famosa anunciou que está vivendo um romance com Juan Nakamura, de 21, que é filho da ex-balarina do Faustão Carol Nakamura, 37.

Erika Januza fala sobre o relacionamento com filho de Nakamura

Em seu Instagram, Erika fez um balanço sobre seu ano, e incluiu seu namoro com Juan. Dentro da publicação, ela citou o encontro com o filho de Carol Nakamura.

“Último dia desse ano difícil, quero agradecer o companheirismo durante todos esses dias de incertezas e loucuras. Entre lindas coincidências e diferenças entre esses dois taurinos teimosos, nos parecemos até demais. Obrigada por me entender, por todo cuidado e amor”, declarou.

Antes de Juan, a atriz da novela ‘Amor de Mãe’, namorou com Victor Evangelista, mas o romance de um ano chegou ao fim em 2019.

Quem é Juan, filho de Carol Nakamura?

Juan Nakamura tem 21 anos e é o filho mais velho de Carol Nakamura. O rapaz se define como grafiteiro, mas também começou a estudar para ser tatuador. Recentemente, ele chegou a compartilhar alguns de seus trabalhos na rede social.

Revelando seu talento para desenhos, ele chegou a postar uma imagem em que fez um estudo de realismo com uma foto de Erika Januza. Aprovando a arte, ela comentou “meu artista”, adicionando um emoji de coração.

Embora seja discreto, ele também mostra fotos de ensaios em que costuma posar. Por não se envolver no meio artístico, ele não tem um passado com outros namoros revelados.

Nakamura também é mãe de Wallace, de 10 anos. O menino foi adotado pela famosa neste ano, com o marido, Guilherme Leonel.

O que Carol Nakamura pensa sobre o namoro do filho com Erika Januza?

Logo que os boatos de namoro entre Erika e Juan começaram a surgir, Carol Nakamura conversou com a revista Quem, e falou sobre o assunto.

“O Juan é muito reservado, odeia ser exposto, gosta de ficar na dele. A gente conversa até aonde ele me permite. Deixo os meus filhos à vontade para falar o que eles querem. Não exijo respostas. Acho que cada um tem seu tempo e individualidade”, garantiu ela.

https://www.instagram.com/p/B_-rd_8BXQp/