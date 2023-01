Saulo Fernandes é casado? O que sabemos sobre a vida pessoal do cantor

Saulo Fernandes é um dos nomes mais conhecidos da músicas brasileira, principalmente quando o assunto é Carnaval. Discreto em relação à sua vida pessoal, o ex-vocalista é pai de cinco filhos, sendo quatro deles frutos do casamento com Vanessa Gomes, e um com a modelo Luiza Hermeto.

Quem é a esposa de Saulo Fernandes?

Descobrimos que Saulo Fernandes é extremamente reservado em relação à família e vida pessoal. E até onde se sabe, o cantor é casado com Vanessa Gomes, com quem mantém um relacionamento desde 2009. Por viverem discretamente, o DCI não encontrou fotos da mulher de Saulo ou sua página no Instagram, e se os dois continuam juntos. O famoso também só utiliza as redes sociais para publicar fotos de seu trabalho.

O ex-vocalista da Banda Eva é pai de cinco filhos. Em 2020, enquanto moravam na Califórnia, nos Estados Unidos, o casal teve duas filhas gêmeas, Estela e Beatriz. Na época do nascimento das meninas, o cantor se manteve afastado das redes sociais e contou ao jornal O Dia, em setembro de 2021, que estava dedicando mais tempo à família.

"Hoje, o lugar de aprender é em casa. Eu lembro que escrevi uma frase que dizia: ‘Quando me faltar direção, eu seguirei meus filhos’. É exatamente isso que estou fazendo”, disse.

A voz de 'Minha Pequena Eva' contou que viu a pandemia como uma oportunidade de viver mais com os filhos, pois sua vida era apenas trabalho. Ele também disse que isso se fortaleceu com a chegada das gêmeas.

Saulo também é pai de Pedro, de 12 anos, e Saulinho, 10, frutos do casamento com Gomes, além do modelo e ex-jogador João Lucas, 25. O primogênito é filho do famoso com a modelo Luiza Hermeto, com quem teve um relacionamento nos anos 90. Quando o menino nasceu, o cantor e a ex-namorada tinham apenas 20 anos de idade.

A mãe do primeiro filho de Saulo, Luiza, é irmã do ator Iran Malfitano, que recentemente esteve em A Fazenda 14.

Quem é o filho de Saulo?

João Lucas é o filho mais famoso de Saulo. O rapaz chama muita atenção pela semelhança física com o pai e sempre recebe muitos comentários em suas fotos apontando isso.

Seguindo os passos do pai famoso, João Lucas faz parte do grupo musical Filhos da Baia ao lado de Zaia, Migga Freitas e Raysson Lima, no qual toca percussão. O músico também se apresenta em trios elétricos, como Saulo, e já participou de alguns shows do ex-integrante da Banda Eva.

O artista sempre posta fotos com o Saulo Fernandes nas redes sociais, que se derrete pelo primogênito. "Feliz dia dos paisssss para o melhor, saudadee", escreveu o primogênito no último mês de agosto. "Te amooooooo meu amor! Filho incrível", comentou o famoso.

Antes de engatar na carreira de cantor, João Lucas foi jogador de futebol quando tinha 18 anos de idade, atuando pelo sub-20 do Bahia.

O jovem também já namorou algumas famosas. O primogênito viveu um romance com a cantora de Axé Alinne Rosa, com a atriz Caroline Helena e com a ex-BBB Thaís Braz.

O que aconteceu com o cantor Saulo Fernandes?

Saulo Fernandes continua trabalhando ativamente como cantor. Ele segue sendo uma das vozes mais requisitadas do Carnaval e tem o seu próprio bloco em Salvador, na Bahia.

O famoso ficou conhecido por ter feito parte da Banda Eva por 14 anos, ao lado de Ivete Sangalo. Juntos, os dois deram voz a alguns dos maiores hits do axé, como 'Minha Pequena Eva' e 'Beleza Rara'. Em 1999, a baiana deixou o grupo.

Saulo só saiu do comando da Banda Eva em 2013 para seguir carreira solo. Desde então, ele lançou dois álbuns de estúdio, Baiuno (2015) e O Azul e o Sol (2017), e os álbuns ao vivo, Saulo ao Vivo (2013) e Sol Lua Sol (2019).

LEIA TAMBÉM

Por onde anda o Caio do BBB 21?