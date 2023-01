Fã de Britney, por onde anda o Caio do BBB 21?

Caio do BBB 21 foi um dos brothers que mais geraram comentários na web na edição em que participou. O fazendeiro hoje acumula mais de 6 milhões de seguidores em sua página no Instagram atuando como influenciador digital, além de manter negócios em Goiás.

O que aconteceu com o Caio do BBB 21?

Caio Afiune segue trabalhando como fazendeiro, empresário de negócios rurais e influenciador após o fim do BBB 21, uma realidade bastante diferente de quando ele entrou no programa.

Na época, o fazendeiro acumulava um pouco menos de R$ 300 mil em dívidas, que foram liquidadas após o programa. Caio do BBB afirmou em entrevista ao jornalista Léo Dias, em fevereiro de 2022, que faturou mais de R$ 1,5 milhão depois de deixar o confinamento. Ele também revelou que fez outros investimentos.

Caio do BBB também é embaixador da Chevrolet Brasil, montadora de carros, e mantém um canal no YouTube com mais de 6 mil inscritos. O fazendeiro costuma publicar alguns vídeos curtos comentando assuntos de sua vida e passagem pela casa mais vigiada do Brasil.

O goiano fez mudanças em sua aparência. Em setembro do ano passado, o fazendeiro fez lipoaspiração HD, conhecida como lipo LAD. Ele fez intervenções no abdômen, flanco, dorso e braço, além de outro procedimento para retirada de gordura de uma área do corpo para ser colocada em outra.

Caio Afiune segue casado com Waleria Motta, com quem tem uma filha, Manuella. Ele também é pai de Alice, fruto de um relacionamento anterior.

Recentemente, voltou a ser assunto na mídia após publicar um vídeo em sua página no Instagram comentando o elenco da nova temporada do Big Brother Brasil. “É, moçada! Pipoca com 800 seguidores, nome no Serasa, 28 cheques devolvidos, fora os protestos… Não temos, não, viu?! Esse marco vai ser sempre meu! Fui um pipoca ‘raiz’”, brincou.

O assunto surgiu após internautas se queixarem que o grupo de Pipocas não é tão anônimo assim. Por exemplo, Marília já somava 800 mil seguidores antes de ser anunciada como participante do BBB 23. Já Gabriel, escolhido pelo público na casa de vidro, diz já ter ficado com as cantoras Anitta e Luísa Sonza.

Quantos seguidores o Caio tinha antes de entrar no BBB?

Ao contrário de alguns integrantes do time Pipoca deste ano, Caio entrou no BBB 21 com apenas 894 seguidores. Hoje já são mais de 6 milhões de pessoas que o acompanham diariamente.

O goiano ficou marcado pela amizade construída com o cantor Rodolffo ao longo da temporada, chamados de “bastião”. Ele tentou desistir do jogo ao menos duas vezes, mas seguiu na competição até ser o décimo primeiro eliminado.

Quem também despontou nas redes sociais foi Waleria, esposa de Caio, que soma mais de 600 mil seguidores e trabalha como influenciadora digital atualmente.

BBB 23

O BBB 23 começou dia16 de janeiro e vai até abril. O elenco neste ano conta com 22 participantes, sendo doze anônimos e dez famosos convidados pela produção do programa.

O programa é apresentado por Tadeu Schmidt, que entrou para substituir Tiago Leifert no ano passado. Nesse ano, haverá mais algumas novidades no reality, incluindo mudanças no valor do prêmio. A quantia paga ao vencedor aumentará de acordo com o desempenho dos brothers nas provas, e eles poderão acompanhar a evolução.

Em relação aos quadros, Paulo Vieira retorna para o Big Terapia e Dani Calabresa para o C.A.T BBB. A ilustradora Rafaella Tuma chega para comandar uma nova atração na qual era transformará os principais momentos da convivência entre os brothers em animação.

O público pode acompanhar a nova temporada diariamente na Globo ou 24 horas por dia através dos planos pagos do GloboPlay. O sinal será liberado a partir desta segunda-feira.

