A cantora norte-americana Taylor Swift confirmou uma notícia de que Scooter Braun vendeu os direitos de seus seis primeiros álbuns.

A revista americana de entretenimento Variety noticiou pela primeira vez na segunda-feira (16) que Braun havia vendido as gravações, conhecidas como masters, para um fundo de investimento.

A negociação teve uma avaliação de mais de $ 300 milhões.

Em um post no Twitter, Swift escreveu que “algumas semanas atrás” seus representantes receberam uma carta da Shamrock Holdings, uma empresa de capital privado. Eles estavam nos “informando que haviam comprado 100% de minhas músicas, vídeos e arte de álbum da Scooter Braun”.

Assim, “esta foi a segunda vez que minha música esteve à venda sem meu conhecimento. A carta dizia que eles queriam entrar em contato antes da venda para me avisar. Mas que a Scooter Braun exigiu que eles não fizessem contato comigo ou com minha equipe, ou o negócio seria cancelado”, escreveu Swift.

Este é o mais recente desenvolvimento na disputa entre Swift e Braun. Contudo, Swift já havia acusado Braun de tentar “desmantelar” seu legado musical.

Não houve nenhuma resposta inicial de Braun ao relatório da Variety ou aos comentários de Swift.

Been getting a lot of questions about the recent sale of my old masters. I hope this clears things up. pic.twitter.com/sscKXp2ibD

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 16, 2020