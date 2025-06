Avião com 240 pessoas cai na Índia logo após a decolagem

Voo da Air India com destino a Londres com mais de 240 pessoas a bordo cai após decolar de Ahmedabad, Índia

Um avião de passageiros da Air India com destino a Londres, com mais de 240 pessoas a bordo, caiu na quinta-feira, 12 de junho, na cidade de Ahmedabad, no noroeste da Índia, e não há sobreviventes, disseram autoridades.

Avião caiu na índia

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a aeronave Boeing 787 Dreamliner (AI171) ganhando altitude logo após a decolagem, e em seguida em uma descida repentina no ar, antes de cair em uma enorme coluna de fogo e fumaça.

O comissário de polícia da cidade informou à Associated Press (AP) que não havia sobreviventes do avião acidentado.

O Boeing 787 decolou do aeroporto às 13h39 com 242 pessoas, incluindo passageiros e tripulantes, a bordo. Relatórios da associação médica estadual indicaram que a aeronave caiu diretamente no refeitório do alojamento estudantil da Faculdade de Medicina BJ, em Meghani Nagar, logo após a decolagem. O voo A1-171 da Air India tinha como destino Londres, vindo de Ahmedabad.

A mídia local informa que a aeronave estava sob o comando do Capitão Sumit Sabharwal e do Primeiro Oficial Clive Kundar. O Capitão Sumit Sabharwal é um Tenente-Comandante com 8.200 horas de experiência. O copiloto tinha 1.100 horas de experiência de voo.