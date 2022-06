Casal se conheceu na época da Copa do Mundo da África do Sul.

Shakira e Piqué confirmam separação após boatos de traição. Os rumores sobre o término do casal já haviam tomado as redes poucos dias antes, mas a confirmação só aconteceu nesta manhã de sábado (4), por causa de um comunicado oficial. A dupla nunca se casou oficialmente, mas a cantora e o jogador de futebol já estavam juntos há 12 anos e tiveram dois filhos.

Shakira e Pique terminaram o relacionamento de mais de uma década. Um comunicado oficial foi divulgado pela agência da cantora neste fim de semana, de acordo com o El País. O texto não foi postado publicamente em nenhuma rede social dos famosos. Ao informar a separação, foi solicitado que a privacidade do casal e dos filhos seja respeitada pelo público e a mídia.

“Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa maior prioridade, pedimos respeito à privacidade. Gratos pela compreensão”, dizia o texto.

Os primeiros rumores sobre a separação apontavam que Pique teria traído Shakira e que por isso o relacionamento havia chegado ao fim. Sobre isso, não foram feitos comentários oficiais por nenhuma das partes. Assim, não houve a confirmação ou mesmo a negativa que o jogador havia se envolvido com outra mulher enquanto estava com a cantora colombiana.

De acordo com o jornal espanhol ‘El Períodico’, a mulher que supostamente foi o pivô da separação é uma jovem de 20 anos de idade que trabalha com eventos. Antes, rumores na mídia internacional apontavam que a suposta amante de Pique poderia ser a mãe de um dos jogadores do Barcelona, o jovem Pablo Gavi.

Relacionamento

O relacionamento de Shakira e Pique começou em 2010. Os dois se conheceram na época da Copa do Mundo que foi sediada na África do Sul. O jogador esteve na seleção que foi a grande vencedora do campeonato, a Espanha, e a cantora colombiana foi a principal atração artística da Copa, em que lançou a memorável “Waka Waka”.

Depois que deram início ao romance, se tornaram um dos casais mais famosos do mundo. O anúncio oficial do namoro veio cerca de um ano depois, no final de março de 2011. A famosa publicou uma foto ao lado do jogador nas redes sociais e escreveu: “apresento a vocês o meu sol”.

Filhos de Shakira e Piqué

Ao longo do relacionamento com Pique, Shakira deu a luz a dois filhos. A cantora experimentou a maternidade pela primeira vez em 2013, quando nasceu Milan, hoje com 9 anos de idade.

Pouco tempo depois, em 2015, a segunda criança do casal veio ao mundo. Pique e Shakira se tornaram pais da pequena Sasha, hoje com 7 anos de idade.

Tanto Shakira quanto Pique aparecem no videoclipe da canção oficial da Copa do Mundo da África do Sul de 2010. Relembre:

