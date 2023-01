O que diz a música de Shakira para Piqué? Principais versos de BZRP Music Sessions Vol. 53

O novo “BZRP Music Sessions Vol. 53” ao lado do DJ e produtor argentino Bizarrap , é o equivalente a uma bomba sônica . A cantora colombiana de 45 anos foi para a cidade, sem rodeios em uma faixa que visa diretamente seu ex, o jogador de futebol Gerard Piqué, que se separou dela por uma mulher muito mais jovem.

Não é a primeira vez que um artista desabafa ao lado do Bizarrap. No ano passado, o rapper porto-riquenho Residente fez grandes ondas com seu “BZRP Music Sessions Vol. 49”, no qual ele criticou a indústria como um todo e J Balvin em particular

Música de Shakira - BZRP Music Sessions Vol. 53

Claro que alguns insultos a Piqué eram de se esperar em "BZRP Music Sessions Vol. 53", mas há muito o que digerir nesta faixa escrita por Shakira junto com Bizarrap, o compositor colombiano Keityn e Santiago Alvarado.

Veja linha após linha do que Shakira diz a Piqué em sua nova música.

1. “Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión ”

Você sai por aí dizendo que é um campeão, e quando eu precisei, Você deu a sua pior versão - Piqué, ex-Manchester United e jogador de futebol do Barcelona, ​​é amplamente considerado um dos melhores zagueiros da história do futebol. Ele anunciou sua aposentadoria do futebol em 5 de novembro, em meio à separação de Shakira.

2. “Una loba como yo no está pa' tipos como tú, A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú"

Uma loba como eu não são para tipos como você e é por isso que você está com alguém como você - A referência a “Loba” remonta ao mega-sucesso de 2009 de Shakira, “She-Wolf” ( loba em espanhol). A música é uma ode à loba interior de Shakira, que sai à noite à caça de homens de verdade porque o que ela tem em casa não atende às expectativas.

3. “ Entendí que no es culpa må que te critique, Yo solo hago música, perdón que te sal-pique. Me dejaste de vecina a la suegra, Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda ”

Eu entendi que não é minha culpa que eles te critiquem; eu só faço música, sinto muito por isso te espirrar. Você me fez ter a sogra como vizinha. Com a imprensa na porta e devendo à Receita Federal

Digamos que nenhuma tradução pode fazer justiça a estas linhas. A palavra salpique, que se traduz em “splash” (como em, sinto muito por ter espirrado em você) é usado aqui como uma brincadeira com o nome de Piqués: “Sal Pique”, escrito como duas palavras diferentes, significa “Saia, Piqué”.

E então, é claro, Shakira fica ainda mais aguçada: “Você me deixou minha sogra como minha vizinha, imprensa na minha porta e em dívida com a Receita Federal”, ela lamenta, referindo-se a seus problemas legais em andamento com o tesouro da Espanha.

4. “ Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

Você pensou que me machucou, mas me fortaleceu; as mulheres não choram mais, elas lucram): Ooh. Você pode esperar que este se torne um grito de guerra para mulheres rejeitadas em todos os lugares nos próximos anos.

5. “ Tiene nombre de persona buena, Claramente no es como suena ” (Ela tem o nome de uma boa pessoa; claramente não é o que parece): Outra tradução difícil. O nome da namorada de Piqué é Clara, que se traduz literalmente como "claro" - como em "claramente não é o que parece".

6. “Yo valgo por dos de 22, Cambiaste un Ferrari por un Twingo; Cambiaste un Rolex por un Casio”

Eu valho duas jovens de 22 anos, você trocou uma Ferrari por um Twingo; você trocou um Rolex por um Casio):

E não, Shakira definitivamente não poupou a namorada de Piqué, Clara Chía Marti de seu discurso. Shakira, 45 anos, diz que "vale dois jovens de 22 anos", mas ela não para por aí. “Você trocou uma Ferrari por um Twingo”, acrescenta ela, referindo-se ao modelo minúsculo e econômico da Renault.

7. “ Ah, mucho gimnasio, Pero trabaja el cerebro un poquito también”

Muito tempo na academia, mas seu cérebro também precisa de um pouco de trabalho - Shakira está chamando Piqué de atleta burro?

Escute a música no Spotify

Tradução completa da música da Shakira para Piqué

(Uh, uh, uh, uh)

(Pra caras como você)

(Uh, uh, uh, uh)

Ah-oh

(Uh, uh, uh, uh)

(Pra caras como você)

(Uh, uh, uh, uh)

Foi mal, já peguei outro avião

Não volto mais aqui

Não quero ter outra decepção

Você se mostra tanto como um campeão

E quando mais precisei de você

Você mostrou sua pior versão

Desculpa, meu bem, já faz tempo

Que eu deveria ter me livrado desse otário

Uma loba como eu não é pra novatos

Uma loba como eu não é pra caras como você, uh, uh, uh, uh

Pra caras como você, uh, uh, uh, uh

Me tornei grande demais pra você

E, por isso, você tá com uma igualzinha a você, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

Essa é pra acabar contigo

Mastigue e engula, engula e mastigue

Com você, eu não volto mais

Nem que você chore ou me suplique

Percebi que não é culpa minha que te critiquem

Eu só faço música

Foi mal que salpique em você

Você me fez ter a sogra como vizinha

Com a imprensa na porta e devendo à Receita Federal

Você achou que me machucou e eu fiquei mais forte

As mulheres não choram mais, as mulheres faturam

Ela tem nome de pessoa boa

Claramente, não é como soa

Ela tem nome de pessoa boa

Claramente

Ela é igualzinha a você, uh, uh, uh, uh

É pra caras como você, uh, uh, uh, uh

Me tornei grande demais pra você

E, por isso, você tá com uma igualzinha a você, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

Do amor ao ódio é só um passo

Não volte mais aqui, me esqueça

Zero rancor, bebê

Desejo que você fique bem com minha suposta substituta

Nem sei o que aconteceu com você

Você tá tão estranho que nem te reconheço

Eu valho por duas de 22

Você trocou uma Ferrari por uma Twingo

Você trocou um Rolex por um Casio

Tá indo rápido, vai mais devagar

Ah, muita academia

Mas treine o cérebro um pouquinho também

Tiram fotos onde me veem

Me sinto aqui como uma refém

Por mim, tudo bem

Vou sair da sua casa amanhã

E se você quiser trazer ela, que ela venha também

Ela tem nome de pessoa boa (uh, uh, uh, uh)

Claramente, não é como soa (uh, uh, uh, uh)

Ela tem nome de pessoa boa (uh, uh, uh, uh)

E uma loba como eu não é pra caras como você, uh, uh, uh, uh

Pra caras como você, uh-uh-uh-uh

Me tornei grande demais pra você

E, por isso, você tá com uma igualzinha a você, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

(Uh, uh, uh, uh)

Pra caras, pra-pra-pra caras como—

(Uh, uh, uh, uh)

Me tornei grande demais pra você

E, por isso, você tá com uma igualzinha a você, uh, uh, uh, uh (finalizamos!)

Ah-oh, oh-oh

Pronto, tchau!

Quem é Clara Chía, a nova namorada de Piqué citada em BZRP Music Session?

Clara Chia Marti, apontada como a namorada de Piqué, tem 23 anos, estudou Relações Públicas e depois ingressou na Kosmos, produtora de eventos de Gerard Piqué.

A jovem é 12 anos mais nova que o jogador de futebol.

De acordo com a People World UK, Clara vem de uma família rica e tem uma irmã mais nova. Além disso, seu pai é fã do clube de futebol FC Barcelona, ​​onde seu namorado Gerard joga.

Ela e Gerard foram flagrados em um casamento na Espanha no verão passado. A dupla passou algum tempo na Europa, quando compareceram ao casamento de um amigo próximo. Segundo o Daily Mail, esta foi a primeira vez que os dois foram vistos em público.

Piqué e Shakira anunciaram a separação em junho de 2023 após boatos de que ele teria traído a cantora.