Shawn Mendes diz que amou Camila Cabello por 5 anos em segredo

Shawn Mendes disse em uma entrevista recente que esperou 5 anos para dizer a Camila Cabello que a amava. Todo esse tempo porque temia rejeição.

“É preciso muita coragem para dizer a uma mulher que você ama e que a ama”, disse Mendes ao Access Hollywood.

“Tive cinco anos de medo de ser rejeitado por ela, o que me impediu de fazer isso todas as vezes, ou apenas por confiança”, acrescentou. “Demorou muito. Demorou muito tempo para me preparar. Eu tive um aquecimento de cinco anos para finalmente ser capaz de dizer a ela como me sinto.”

Shawn Mendes posta clique raro ao lado de Camilla Cabello no Instagram

Namoro de Shawn Mendes e Camila Cabello

Mendes e Cabello se conheceram em 2014 como banda de abertura da turnê do cantor Austin Mahone. Na época, Mendes era solista em sua primeira turnê e Cabello fazia parte do grupo Fifth Harmony. Eles gostaram um do outro por anos, mas só começaram a namorar em 2019.

No documentário Netflix recém-lançado de Mendes intitulado “Shawn Mendes: In Wonder”, as duas estrelas se abriram sobre como seu relacionamento floresceu .

Cabello disse que achou Mendes “fofo” quando se conheceram, mas quase não interagiram porque a cantora famosa da Internet passou a maior parte da turnê mencionada focada em se apresentar e compor.

As coisas mudaram em 2015, quando Mendes abriu a turnê mundial de Taylor Swift em 1989. Cabello compareceu a um dos shows e cumprimentou Mendes nos bastidores. Lá, eles começaram a escrever uma música juntos, que se tornaria o dueto pop “I Know What You Did Last Summer”.

“Eu realmente gostei dele. Acho que ele gostou de mim, mas eu realmente não sei”, disse Cabello, explicando que eles ficaram ainda mais próximos enquanto promoviam a faixa juntos após seu lançamento naquele ano.

Mendes, por sua vez, sentia o mesmo por ela e admitiu que muitas de suas canções lançadas anteriormente (como “Treat You Better”) eram sobre Cabello – o que ela nem percebeu.

O cantor de “Wonder” também disse que Cabello sempre cuida dele, e ele acha que nunca será capaz de escrever músicas que realmente capturem o relacionamento deles .

Durante uma entrevista recente ao Entertainment Tonight , Mendes também disse que eles discutiram “absolutamente” em ficar noivos.

“Ela é uma das minhas melhores amigas desde que eu tinha, tipo, 15 anos”, disse ele. “Não sei. Ao mesmo tempo, sei que somos muito jovens, então não quero pular, tipo, insanamente rápido, mas acho que quando você encontra sua pessoa, você sente e sabe que encontrou sua pessoa. ”