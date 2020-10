Shawn Mendes posta clique raro ao lado de Camilla Cabello no Instagram

A internet parou nesta terça-feira (27) com a publicação no Instagram de um momento de intimidade do casal pop Shawn Mendes e Camila Cabello. O registro recebeu mais de 2 milhões de curtidas.

Mas a pergunta que todos fazem é: o que o cantor Shawn Mendes publicou no Instagram para garantir o sucesso nas redes sociais. Afinal, até a publicação desta matéria, a foto já garantia mais de 6 milhões de curtidas e quase 80 mil comentários. Do total, três milhões foram conquistados somente na primeira hora da postagem.

A foto é relativamente simples, porém muito fofa e mostra uma gostosa intimidade do casal. Shawn Mendes posa com Camila Cabello na cozinha da casa.

Shawn Mendes com Camilla Cabello no Instagram

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A legenda no Instagram traz apenas uma palavra: ‘reina’, que significa rainha, em espanhol. A declaração de amor mexeu com os fãs que não param de interagir.

Na foto, Camila está vestindo apenas uma camiseta do personagem ‘Super Homem’, apoiada no balcão, com Shawn Mendes sentado. No Twitter o assunto também repercutiu e o casal está nos Trending Topics.

Há alguns dias, Camila Cabello também fez uma postagem no Instagram que viralizou. Abraçada ao namorado, próxima da piscina da casa, a foto rendeu mais de 4,6 milhões de curtidas e quase 50 mil comentários.

Saiba mais: VMA 2020: relembre 10 momentos icônicos da premiação da MTV

Em setembro, houve rumores que o relacionamento de Camila e Shawn Mendes não iria tão bem e que, até mesmo, teriam terminado o namoro. Isso porque não apareciam mais juntos desde março.

Porém, Camila Cabello acabou com os boatos ao fazer uma postagem, também no Instagram, parabenizando o cantor por seu novo projeto, Wonder, e o chamando de ‘meu amor’.

Ela escreveu: “Shawn Mendes, que lindo presente para o mundo. Ele criou este álbum com cada pedaço de sua alma, seu espírito e sua essência com a mais pura das intenções. Meu amor, estou tão orgulhosa da pessoa que você é e estou tão animada para que as pessoas vejam e ouçam seu coração”.

Qual a foto mais curtida do Instagram

O perfil “Egg Gang” quebrou o recorde de curtidas no Instagram com a foto de um ovo. A conta foi criada para tirar o recorde da socialite Kylie Jenner, que mantinha o primeiro lugar do ranking desde fevereiro de 2018. Os usuários da rede social foram convocados para se unir ao projeto e, até o momento, um simples ovo já conseguiu mais de 54,7 milhões de curtidas, ultrapassando as 18,7 milhões da foto de Kylie.

https://www.instagram.com/p/BsOGulcndj-/?utm_source=ig_embed