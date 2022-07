O que pode levar no Rock in Rio 2022? Confira lista com itens proibidos - Foto: Rperodução/Facebook/rockinrio/Ariel Martini / Divulgação Rock In Rio

O que pode levar no Rock in Rio 2022? Regras do evento

O aguardado festival que tomará Rio de Janeiro nos próximos meses está se aproximando e é bom entender o que pode levar no Rock in Rio 2022 para não ter problemas em nenhum dos dias do evento. As regras estão disponíveis no site oficial da atração e listam tudo aquilo que deve ficar de fora da sua mochila durante a preparação para a maratona de shows na Cidade do Rock.

O que pode levar no Rock in Rio 2022 e o que não pode

Na sua mochila, o que pode levar no Rock in Rio 2022 é uma quantidade limitada de alimentos. Apenas 5 itens por pessoas serão permitidos. Além disso, é necessário que os alimentos sigam algumas regras. Por exemplo, é dado preferência a alimentos industrializados devidamente lacrados, como biscoitos, torradas, barras de cereal, bolachas, entre outros.

Também é possível levar frutas cortadas, adequadamente armazenadas em embalagens transparentes e não rígidas, do tipo zip lock, que são aqueles saquinhos “abre e fecha”. Sanduíches são permitidos entre os alimentos, mas eles também precisar estar em embalagens no estilo zip lock. Ou seja, é necessário que os alimentos não industrializados estejam em saquinhos de alimento e não em potes. Como tudo será checado na entrada do evento, caso você exceda a quantidade de cinco itens por pessoa, será necessário descartar alguns alimentos.

Por conta disso, o que pode levar no Rio in Rio 2022 também são cartões de crédito e dinheiro, que você pode gastar por lá caso sinta fome e seus cinco itens não sejam suficiente. Garrafas de água só podem entrar na seguinte condição: garrafas plásticas que estejam vazias e sem tampa, para serem enchidas nos bebedouros do local ao longo do evento.

Para quem está preocupado com o clima, você pode levar na mochila uma capa de chuva. É bom ter uma em mãos, pois guarda-chuvas não são permitidos por motivos de segurança. Agasalhos são permitidos, assim como cangas e toalhas, caso queira espalhá-las pelo chão para descansar ou assistir algum concerto de longe.

Para quem é deficiente visual, cães-guia devidamente identificados são permitidos. Lembrando que estes são os únicos animais com permissão para entrar na Cidade do Rock, nenhum outro pode entrar no evento. Então, deixe seu bichinho em casa.

Para quem se pergunta o que pode levar no Rock in Rio 2022 para que seu celular não fique sem bateria, carregadores e power banks costumam ser permitidos nesse tipo de evento. No entanto, nenhum dos dois são citados nas regras do evento no site oficial do festival. Por isso, avalie se vale o risco carregar os seus itens até lá.

O que você pode levar no Rock in Rio 2022 você já sabe, agora confira o que você NÃO pode levar de jeito nenhum:

Latas

C apacetes

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo

Cadeiras ou banquinhos

G uarda-chuvas

Objetos pontiagudos

Objetos perfurantes ou cortantes

Pinças ou cortadores de unha

Embalagens rígidas e com tampa como potes de plástico

Garrafas de qualquer gênero, tamanho ou material, com exceção de garrafas plásticas para consumo de água, desde que sem tampa

Fogos de artificio

Dispositivos explosivos

Sinalizadores ou aparatos incendiários de qualquer espécie

Objetos de vidro, plástico ou metal como perfumes

Bebidas em qualquer tipo de recipiente

Skates

Bicicletas ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não

Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem

Pau de selfie

Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada

Substâncias venenosas ou tóxicas, incluindo drogas ilegais

Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais

Drones

Como chegar na Cidade do Rock?

A Cidade do Rock, local em que acontece o Rock in Rio, fica localizado no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. Para chegar lá de transporte público, você precisa ir até a estação Jardim Oceânico, que em outras edições do evento ficou aberta durante 24 horas para atender o público durante os dias do festival, o mesmo deve se repetir em 2022. Ao descer na estação, você precisará pegar um ônibus para chegar ao seu destino, o BRT (Bus Rapid Transit). Como pagamento, são aceitos no BRT o Riocard, o VT e Bilhete Único.

Caso você prefira ir ao evento de carro, você pode optar por um uber, táxi, o seu próprio veículo ou alugar um por lá, se você for de fora do Rio de Janeiro e estiver hospedado na cidade. Neste caso, o ideal é utilizar um aplicativo de navegação por GPS para te guiar com algumas rotas, como o Waze, o Google Maps, entre outros.

