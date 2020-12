Solteiro, Gusttavo Lima posa só de cueca em ensaio sensual

O cantor Gusttavo Lima dividiu com os seguidores algumas fotos do ensaio sensual que realizou. Em seu Instagram, o ex de Andressa Suita, que está solteiro, surgiu ‘soltinho’ nesta semana.

Gusttavo posa sem camisa

O sertanejo chamou atenção com a sequência de fotos ‘quentes’ nas redes sociais. “E foi assim que o direct congestionou”, provocou o cantor.

Nas fotos, o dono de ‘Respeita o Nosso Fim’, estava sem camisa na primeira da sequência. Além disso, ele surgiu mostrando o peitoral, ficando sem camisa. Com o zíper da calça aberta, ele revelou a cueca.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Rapidamente, os seguidores fizeram chover elogios. “Nem Guindaste”, disparou uma fã. “Começou a soltar as asinhas”, brincou outro seguidor. “O golpe tá aí, cai quem quer”, divertiu-se outro internauta por lá.

Gusttavo Lima aparece mais magro e explica o motivo

Durante uma live com Bruno e Marrone, o Gusttavo Lima foi elogiado pelo corpo. Questionado sobre estar mais magro, ele contou o “segredo”. “O que você fez?”, quis saber Bruno. “Sofrimento isso”, respondeu o ‘embaixador’.

‘Saia justa’ em live com Bruno e Marrone

Ainda na live, Gusttavo ficou em uma “saia justa”. Com foi padrinho do casamento do cantor e Andressa Suita, Marrone momento da separação. “Pela lei e a intenção do padrinho é fazer com que o casamento nunca acabe. Quando você me chamou para ser padrinho do seu casamento, eu fui com esse intuito. Você pode até não estar mais com ela, mas fui padrinho e sou padrinho até hoje. Sou, inclusive, padrinho dos filhos”, disse ele. Após ficar constrangido, ele respondeu, cortando o assunto: “É lavação de roupa, hein”.

Gusttavo Lima e Andressa Suita assinam separação

Passados dois meses da separação, o artista e a modelo assinaram o divórcio, oficializando o término que ocorreu em outubro. A assessoria do cantor confirmou a informação. Os dois eram casados desde 2015 e tiveram Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2.

Andressa nega que o ex não esteja vendo os filhos

Após boatos de que Andressa estivesse proibindo Gusttavo Lima de ver os filhos, a modelo negou a falsa informação. “Estão falando que não estou deixando as crianças verem o pai. É mentira, As crianças estão vendo o pai desde o dia do ocorrido”, disse ela

“Só estou vindo aqui justificar porque sei que vocês têm um carinho muito grande por mim, pelos meus filhos e pelo pai dos meus filhos. Sei o quanto as crianças precisam do pai neste momento”, explicou ela.