Globo cancela transmissão da Virada Salvador com Ivete e Gusttavo Lima

A transmissão do Show da Virada Salvador, foi cancelada pela Rede Globo neste ano. O público esperava por Ivete Sangalo e Gusttavo Lima. Em nota, a emissora explicou o motivo do cancelamento

Final de ano sem Show da Virada

Mas o cancelamento não foi à toa. A Globo preferiu não realizar o show por causa da pandemia, e assim, preservar a saúde dos funcionários.

“Com os crescentes casos de Covid em todo o país e as restrições anunciadas pelo Governo do Estado da Bahia, a empresa avaliou a conveniência do deslocamento de equipes do Rio de Janeiro para Salvador para a produção de uma transmissão em rede, ao vivo e multiplataforma (TV Globo e Multishow), e optou por cancelar a exibição do show do Réveillon para preservar a saúde dos profissionais”, diz a nota enviada ao Folha de São Paulo.

Para não passar em branco, a emissora irá reprisar o Show da Virada dos últimos anos. Nisto, o especial contará com os melhores momentos.

Programação especial da Globo

Embora não tenha o Show da Virada, o público da Globo poderá contar com uma programação epacl para esse mês de dezembro. Começando por Roberto Carlos, em ‘Emoções em Jerusalém’, o show do artista passará no dia 22.

Além de emoção, a emissora garante risadas com o especial de Paulo Gustavo em ‘220 Volts Especial de Fim de Ano’. A atração também irá ao ar dia 22. Já no programa ‘The Voice’, para celebrar o natal, eles devem reunir participantes de outras temporadas e jurados, para comemorar, no dia 24.

No natal (25), Fernanda Montenegro e Fernanda Torres estarão nas telinhas protagonizando ‘Gilda, Lúcia e o Bode’. No dia 27 acontece a entrega do prêmio ‘Troféu Mario Lago’ para homenagear um artista no ‘Domingão do Faustão’. Para completar, a ‘Retrospectiva 2020’ ficará no comando de Glória Maria e Sandra Annenberg. As apresentadoras vão relembrar os principais momentos do ano.