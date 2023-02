Com casa em Maresias, Medina pede doação para o litoral de SP

Após ser criticado pelo silêncio com relação a tragédia no litoral norte de São Paulo, o surfista Gabriel Medina publicou nas redes sociais nesta terça-feira, 21 de fevereiro, pedido de ajuda e doações para as cidades atingidas pelo temporal no fim de semana.

Nascido e criado em São Sebastião, em São Paulo, o surfista Gabriel Medina publicou nesta terça-feira pedidos de ajuda e doações para o litoral do estado, afetado por um forte temporal no fim de semana e que resultou em 48 mortes e muita destruição.

Nas redes sociais, o surfista publicou dois links para doações, incentivando os seguidores a doarem para ajudar famílias prejudicadas com a tragédia do mês de fevereiro no estado.

Medina também compartilhou o link da Prefeitura de São Sebastião no Instagram, cidade onde nasceu e foi criado, que disponibiliza números de agências para ajudar as vítimas das chuvas, assim como o pix.

O atleta foi visto na segunda-feira no camarote da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, curtindo o carnaval. Internautas criticaram o surfista já que ele também tem casa em Maresias, que dividia com a ex-mulher Yasmin Brunet.

O que aconteceu no litoral de SP?

Uma chuva intensa e forte causou grandes estragos em cidades como Ubatuba e São Sebastião, litoral de São Paulo, neste fim de semana. Segundo o portal BBC, o fato pode ser descrito como uma "combinação de fatores relacionados à chuva, ao vento e ao mar".

Inundações e deslizamentos provocaram mortes, 48 até o momento segundo o portal G1, deixando famílias desabrigadas. Só neste fim de semana, cidades como São Sebastião e Bertioga, ultrapassaram os 600 mm de chuva em 24 horas, segundo o portal BBC.

O recorde de chuva causou danos irreparáveis para os moradores. Na segunda-feira, o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniram com os responsáveis das principais cidades afetadas para encontrarem soluções e ajuda aos moradores.

Foto de Juvenal Pereira na Vila Sahy, local terrivelmente mais atingido pelas chuvas no litoral norte de SP. Vamos ajudá-los pix verdescola@verdescola.org.br pic.twitter.com/1MHKrqyHjz — Ultrajano (@ultrajano) February 21, 2023

Como doar e ajudar o litoral?

Diferentes ONG's e até mesmo a Prefeitura das cidades afetadas se colocaram à disposição para ajudar famílias e até mesmo turistas após a tragédia do fim de semana com a chuva. Dá para enviar doações por PIX ou até transferência bancária.

Em Caraguatatuba, um dos locais atingidos pela forte chuva, o Fundo Social de Caraguatatuba está recebendo doações como roupas e até itens de limpeza. Segundo o G1, as doações podem ser recebidas no Centro Esportivo Municipal (CEMUG), na Avenida José Herculano, número 50, no Jardim Britânia.

A Prefeitura de São Sebastião, em conjunto com o Fundo Social da cidade, disponibilizou um pix e o número de uma agência bancária para ajudar as vítimas da tragédia no litoral e até mesmo os pets. Para doar é só direcionar a quantia no pix ou nas contas.

A Cruz Vermelha de São Paulo também está aceitando doações via pix (soschuvas@cruzvermelhasp.org.br), além de receber doações de materiais, comida, água, colchões e roupas na sede em Indianápolis, na zona sul, na avenida Moreira Guimarães, 699.

Já o Instituto Verdescola e o Instituto Conservação Costeira estão em conjunto recebendo doações, além de utensílios para as famílias. Dá para levar as doações na sede do Instituto na avenida Marginal, número 44, Praia Barra do Sahy, ou enviar no pix verdescola@verdescola.org.br.

