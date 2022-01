Neymar joga hoje? Saiba porque o craque não foi convocado

Atleta do PSG continua se recuperando de lesão no tornozelo esquerdo

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, contra o Equador para cumprir a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. Em convocação, Tite fez questão de chamar os melhores jogadores para compor o elenco. No entanto, uma peça fundamental no ataque acabou ficando de fora: trata-se de Neymar. Entenda porque Neymar não vai jogar hoje e confira a provável escalação.

Neymar vai jogar hoje?

Contra o Equador, Neymar não vai jogar hoje nesta quinta-feira, em 27 de janeiro, pela 15ª rodada das Eliminatórias. O atacante do PSG vem se recuperando de uma lesão no tornozelo esquerdo desde novembro e, por isso, o técnico Tite optou por não convocar o jogador.

A lesão de Neymar aconteceu em 28 de novembro contra o Saint-Étienne pelo Campeonato Francês. Aos 39 do segundo tempo, o atleta sofreu uma forte entrada por trás de Yvann Maçon, e sem conseguir sequer levantar, o brasileiro precisou deixar o campo de maca. Já no fim da partida, Neymar deixou o estádio de muletas.

Mais tarde, o departamento médico do PSG constatou através de exames e testes que se trata de uma torção no tornozelo esquerdo com lesão no ligamento.

A volta de Neymar aos gramados está prevista para o início de fevereiro. Através de boletim médico divulgado nesta quinta-feira, o PSG atualizou a situação do brasileiro.

“- Neymar Jr voltou a correr hoje e agora inicia a fase de recondicionamento em campo”.

Escalação da Seleção Brasileira hoje

O Brasil joga contra o Equador nesta quinta-feira pela 15ª rodada das Eliminatórias. A Seleção, entretanto, já está classificado para o Mundial do Catar, marcado para acontecer em novembro de 2022. O time aparece em primeiro lugar com 35 pontos e não pode mais ser alcançado.

Lucas Paquetá e Fabinho são os únicos desfalques, já que estão suspensos. Além, claro, de Neymar que não está apto para jogar hoje.

Provável escalação do jogo do Brasil hoje: Alisson; Emerson, Militão, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Coutinho; Vinicius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha

Convocação da Seleção Brasileira de Tite em janeiro

O retorno de Daniel Alves é o destaque da última convocação de Tite para a Seleção nas Eliminatórias. O jogador, que saiu do São Paulo em setembro de 2021, assinou novo contrato com o Barcelona e, por isso, pode voltar a ser convocado pelo treinador.

Outros nomes de destaque são Coutinho, do Aston Villa, e Vinicius Júnior, do Real Madrid que vive uma de suas melhores fases.

Dessa maneira, mesmo se Neymar não joga hoje, confira a convocação completa da Seleção para janeiro e fevereiro de 2022.

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Emerson Royal – Tottenham (ING)

Dani Alves – Barcelona (ESP)

Alex Sandro – Juventus (ITA)

Alex Telles – Manchester United (ING)

ZAGUEIROS

Marquinhos – Paris Saint Germain (FRA)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Thiago Silva – Chelsea (ING)

Éder Militão – Real Madrid (ESP)

MEIAS

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Fabinho – Liverpool (ING)

Fred – Manchester United (ING)

Gerson – Olympique Marseille (FRA)

Bruno Guimarães – Lyon (FRA)

Philippe Coutinho – Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá – Lyon (FRA)

ATACANTES

Raphinha – Leeds United (ING)

Antony – Ajax (HOL)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Everton Ribeiro – Flamengo

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Gabi – Flamengo

Matheus Cunha – Atlético de Madrid (ESP)

Vinicius Jr. – Real Madrid (ESP)

