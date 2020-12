Tais Araujo é uma das atrizes mais populares no Brasil. Com 42 anos, a atriz já teve papeis importantes em diversas novelas, séries e filmes.

Além de todo sucesso profissional, Tais também é um ícone da moda e um exemplo de engajamento social e representatividade. Por isso, nós preparamos um artigo completo sobre essa mulher incrível e empoderada que usa a força da sua voz para contribuir por uma sociedade mais justa.

Então, você vai conferir o estilo da atriz e os principais motivos que a tornam tão querida e importante para a nossa sociedade.

O estilo de Tais Araujo

Tais Araujo tem um estilo bem elegante. Ela aposta em cores mais neutras e sóbrias, com combinações mais versáteis.

Ela tem um estilo clássico e leve. Aposta em roupas com fluidez e leveza, trazendo um ar mais confortável para os looks escolhidos por ela.

Além disso, Tais aposta em estampas mais étnicas, principalmente estampas inspiradas na África. Ou seja, o seu guarda-roupa também tem peças repletas de representatividade.

Geralmente, Tais Araujo escolhe tons mais neutros, como bege, nude e branco. Trazendo, assim, um estilo mais maduro, dando mais elegância para o look.

O estilo de Tais é inspirador, pois ela sempre está bem vestida e com roupas que aparentam um certo conforto, além de se vestir bem de acordo com a sua personalidade, uma mulher forte e decidida.

Assim, o estilo de Tais é bem a cara dela. Ela transparece a pessoa que é através da escolha de suas roupas e combinações. Uma leveza, através da combinação de cores e estampas, que nos encanta.

Além disso, Tais está sempre apostando em diferentes penteados. Cabelos soltos, coques, tranças, são várias opções que a atriz costuma utilizar para arrasar por aí. O cabelo, então, é uma forma de Tais demonstrar as suas raízes e a sua liberdade.

Já com maquiagem e acessórios, Tais sabe exatamente quais escolher. Ela não pesa a mão na make, apostando em tons mais terrosos, e está sempre com os acessórios certos para cada ocasião.

Tais Araújo: Uma mulher inspiradora

Além do estilo de Tais Araujo, você também pode se inspirar com a sua personalidade. Tais é uma das personalidades que mais engajadas socialmente, levantando pautas fundamentais para a sociedade.

Tais, então, usa a sua influência e a sua voz para dar voz a movimentos sociais que precisam ser ouvidos, como a luta contra o racismo ou fim da violência doméstica.

Politicamente consciente, Tais está sempre levantando bandeiras de representatividade, justiça e igualdade. Por ser uma mulher negra, seu posicionamento é ainda mais importante para a comunidade.

Ela está sempre dedicando seu tempo nas Redes Sociais para levantar pautas e trazer para os seus seguidores, a sua opinião, embasada em fatos e dados.

Além disso, Tais Araujo vem apoiando a ONU Mulheres, falando sobre empoderamento, visibilidade negra e representatividade.

Assim, a atriz é um grande exemplo de como usar as redes sociais para gerar um impacto positivo sobre os seguidores. Ela não foge das polêmicas e demonstra o seu posicionamento em diversos assuntos fundamentais.

Tais Araujo como Marielle Franco

No último mês, Tais fez uma das atuações mais emocionantes. Ela interpretou Marielle Franco, vereadora assassinada em 2018, em uma atuação tocante e cheia de verdade. A performance fez parte do quadro “Falas Negras”, do Fantástico.

Assim, ao lado de colegas de trabalho como Leandra Leal e Camila Pitanga, Tais Araujo é uma personalidade essencial para um mundo mais justo e igualitário.

Não apenas o seu estilo é inspirador, como também a sua personalidade e profissionalismo. A atriz já fez papeis incríveis e sempre deu um show de atuação.

O seu último trabalho está sendo o papel da advogada Vitória, na novela Amor de Mãe. Além disso, na Globoplay, você encontra a série Aruanas, onde Tais desempenhou um papel incrível, em uma série muito importante sobre desmatamento.

Vê-la atuar é sempre um mix de emoções. A atriz começou bem jovem e logo fez um papel marcante, na novela Xica da Silva e, então, deslanchou e se tornou uma das melhores atrizes do Brasil.

Assim, seguir Tais Araujo nas redes sociais é estar diariamente acompanhando o estilo da atriz e as suas falas tão importantes e representativas.