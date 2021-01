Tatá Werneck é chamada de velha e dá a melhor resposta

A apresentadora Tatá Werneck, de 37 anos, se defendeu nas redes sociais após abrir sua caixinha de perguntas no Instagram. Enquanto interagia com os fãs nesta quarta-feira (06), a atriz foi criticada sobre a diferença de idade entre ela e o marido, Rafael Vitti.

Tatá Werneck responde hater nas redes sociais

Tatá Werneck, apresentadora do ‘Lady Night’, costuma usar os Stories – ferramenta do Instagram, para conversar com os fãs e fazer piadas irônicas. No entanto, ela se deparou com um hater que fez um comentário maldoso, isso porque, o homem questionou a famosa sobre “como é ter a mesma idade dos sogros”.

Cheia de sarcasmo e bom-humor, ela rebateu: “Como você se sente tendo a idade dos seus sogros…Primeiramente, queria te dar um boa tarde. Segundamente, te mandar tomar no c*, se você não se incomodar, tá bom? A gente se fala.”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Desde o começo de seu relacionamento com Rafael Vitti, Tatá Werneck foi criticada pela diferença de idade entre os dois. Enquanto o ator tem 25, Tatá tem 37, o que são 12 anos entre eles. Os pais atores de Rafa, João Vitti tem 53 anos e a mãe, Valéria Alencar, tem 55 anos.

Diferença de idade entre Rafa Vitti e Tatá Werneck

Quando começou a se envolver com Rafa, Tatá Werneck revelou que tinha receio pela diferença de idade entre eles. Por causa do tabu que a sociedade impõe, a atriz disse que demorou até se abrir para o relacionamento com o pai da filha, Clara Maria.

Os dois estão juntos desde 2017, e no mesmo ano, a artista falou sobre o assunto em uma publicação no Instagram. No post, ela se declarou e foi sincera.

“Me desculpe se eu mesma demorei a vencer meus medos e preconceitos. Porque hoje eu vejo que o único problema em você ter 12 anos a menos, é ter tido 12 anos a menos ao seu lado. Te amo!”, escreveu Tatá.

Neste sentido, ela lembrou como os dois sofreram preconceito por assumirem a relação.

“Sofremos bastante preconceito quando anunciamos que estávamos juntos. Porque as pessoas não estão acostumadas com o amor dos outros. E o amor, amigos, não tem forma. Não tem regra. Como julgar o sentimento mais genuíno que há? E é triste que o amor ainda seja recebido com ódio”, lamentou ela.

“Bom, eu te recebo com a minha vontade de aprender com essa sua maneira linda e intensa de viver a vida. Obrigada por me dar tanta força”, agradeceu ela.

Apresentadora revela que parentes eram o nome da filha, Clara Maria

Com bom-humor, Tatá Werneck contou no Twitter que os parentes ainda erram o nome da filha, Clara Maria, de 1 ano e 2 meses.

“Até quando meus parentes continuarão chamando minha filha de Maria Clara? A deusa ficou dois dias depois que nasceu sem nome, até que tive essa brilhante ideia de inverter. Basta”, divertiu-se ela.