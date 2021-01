Veja 5 momentos muito fofos de Clara Maria, filha de Tatá Werneck

Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti é a coisa mais fofa que você vai ver hoje! A garotinha tem um pouco mais de 1 ano de idade e aparece o tempo todo nas redes sociais dos pais. Muita gente acompanha os momentos da menina no Twitter e Instagram e adora ver a fofura de Clara. Veja alguns desses momentos:

Filha de Tatá Werneck recebendo coquinhas

Na última semana de dezembro, Tatá compartilhou um vídeo com Clara Maria. A apresentadora estava deitada fazendo cosquinha na barriga da filha. “Não gosto que façam cosquinha em mim, mas faço na deusa. Hipócrita”, brincou Tatá.

Clara Maria no Natal

Tatá Werneck publicou foto da filha com o rosto sujo de feijão na frente da árvore de natal. Uma fofura!

Clara Maria passeando com o papai

A filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti aproveitou um passeio ao mar no colo do pai. “Meu pacotinho de amor”, escreveu o ator no Instagram.

rafa vitti e clara maria curam onde dói e eu posso provar pic.twitter.com/sfg9gP3pgB — gis (@laurnfect) January 6, 2021

Clara brincando

Em um dia chuvoso, Rafa Vitti decidiu entreter a pequena Clara Maria em casa. O ator publicou um vídeo nas redes sociais mostrando um momento de brincadeira com a filha.

Esses vídeos me fazem continuar vivendo pic.twitter.com/3QgRtjT5dU — Aninha (@Anaaaaaa100) January 7, 2021

Filha de Tatá Werneck mandando beijinho

Rafa publicou no fim de 2020 um vídeo de Clara Maria entretida com uma planta. No fim do vídeo a garota manda um beijinho para a câmera. “Última publicação do ano tinha que ser, obviamente, do meu melhor conteúdo: Clara Maria. Como eu sei que essa menina tem uma função quase terapêutica pra muitos aqui, compartilho esse registro para aquecer vossos corações. Obrigado, de nada”, disse Rafa.

