Thais Fersoza muda visual; veja o antes e depois

Ano novo é um convite e tanto para mudar o visual. Foi o que aconteceu com Thais Fersoza, que resolveu repaginar os cabelos castanhos. Desde segunda-feira (11), segue o estilo “morena iluminada“. “A minha transformação veio de dentro para fora”, declarou.

Como é o novo visual da Thais Fersoza?

A atriz mostrou os bastidores da sua mudança e expectativa pelo resultado. “Meu cabelo está assim desde 2015! Eu estava doida para dar uma cara nova para ele e um renovada em mim! Chegou o dia!”, escreveu em publicação do Instagram.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na sequência, publicou um vídeo após passar pelas mãos de Rafael Bertolucci e Tatiane Bertolucci. “Finalmente, morena iluminada! Um dia intenso de trabalho e o resultado compartilho aqui com vocês! Como falei, a minha transformação veio de dentro para fora! E depois de respirar, repensar, ressignificar tantas coisas, era hora também de me autotransformar por fora”, comentou.

As madeixas receberam toques iluminados em tonalidade mel. “Usando minha nova técnica #brunetgoddess e também fiz um corte minimalista de base reta”, detalhou Rafael nas redes sociais. E Thais Fersoza deixou seu comentário para ele: “Vocês simplesmente arrasaram! Superaram qualquer expectativa! Apaixonada por vocês! Dupla imbatível! Obrigada! Sem palavras…”

Famosa falou sobre ansiedade

No fim de dezembro, Thais Fersoza abriu o jogo sobre suas emoções ao longo da pandemia da Covid-19. “Sou daquelas pessoas intensas sabe? Que gosta de viver os sentimentos. De sofrer até esgotar. De falar até cansar. De rir até doer a barriga e o maxilar. Uma certa intensidade que não é muito boa, mas que é como eu sou. Eu sou dessas que mergulha mesmo! Que vive 100% os sentimentos e momentos. E esse ano, descobri um lado meu que não curti muito. Me preocupou, mas com muita paciência, oração, conversas venho conseguindo melhorar. A tal da ansiedade é um negocinho chato, viu”, começou.

“Por isso eu digo, se observem. Cuidem de vocês. Se permitam respirar, relaxar, curtir.. trazer leveza pra vida! Venho aprendendo que não devo mascarar sentimentos, mas que também não tenho que ser tão intensa. Calma. Paciência com a gente, e respirar, rezar, meditar, acalmar o coração e as vezes calar para se ouvir! Entende? É isso. Aquele momento que você se pega pensando, que a mente vai e você nem sente. Eu amo viver esses momentos!”, finalizou.