Jorge Jesus é contra nova paralisação no futebol pela Covid-19

O treinador Jorge Jesus tem dado declarações polêmicas em suas entrevistas e movimentado a mídia portuguesa. Além do desempenho abaixo do esperado pelo Benfica, o técnico constantemente fala em suas coletivas sobre assuntos como o caso de racismo na partida entre Instambul Basaksehir x PSG, em que ele afirmou que “está na moda isso de racismo”. Dessa vez, Jesus declarou ser contra uma nova paralisação no futebol.

Europa em alerta, mas Jesus é contra paralisação do futebol

O assunto sobre a pausa no futebol voltou à tona, lodo depois da Inglaterra entrar em lockdown, após a descoberta de uma nova cepa do vírus na terra da rainha. Com a Europa então em alerta, Portugal seguirá os passos dos inglêses e também terão as mesmas medidas.

No entanto, Jesus é contra a paralisação, afirmando que o futebol deu “exemplo” durante a pandemia e por ele o campeonato “continuava sempre”.

“É exemplo (o futebol). Exemplo para nossa sociedade do como ajudar, testar, combater e proteger da Covid-19. Se me perguntassem, (diria que) continuava sempre, o campeonato não parava. Há segurança total nas equipes de futebol. Mas se as autoridades de saúde entenderem que tem que parar, vamos cumprir as decisões governamentais, é óbvio”, disse.

Portugal, atualmente, segue com alguns serviços em funcionamento, como restaurantes, cinemas e academias. No entanto, outros países da Europa, como é o caso de França e Alemanha, novas regras de quarentena foram determinadas para controlar a proliferação do vírus.

Por enquanto, o governo português não se posicionou sobre a paralisação do futebol no país, e a equipe de Jesus retorna a campo nesta terça, pela Taça de Portugal, diante do Estrela Amadora, às 18h15.

Covid-19 e o esporte

Nesta segunda-feira (11), a Premier League suspendeu o confronto entre Aston Villa x Tottenham, após um novo surto da Covid-19. A competição já soma 36 testes positivos entre jogadores e comissões técnicas. No entanto, não é somente no futebol que os jogos estão sendo suspensos.

Na NBA, liga de basquete norte-americana, a organização já adiou quatro jogos desta temporada. Nesta segunda (11), a liga adiou os jogos entre Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans e Boston Celtics x Chicago Bulls, por conta dos casos de Covid-19 nos elencos das equipes.