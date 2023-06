Thaisa antes e depois: musa do vôlei está com 36 anos

Aos 36 anos de idade, Thaisa ainda defende a camisa da seleção feminina de vôlei e é um dos nomes mais famosos da modalidade. Além de chamar atenção nas quadras, a atleta de 1,96m posa nas redes sociais e exibe o corpo de musa. Com uma carreira de duas décadas no vôlei, as mudanças físicas da famosa também foram acompanhadas pelo público ao longo do anos.

Antes e depois da jogadora Thaisa

Além de ser uma aliada da vida saudável e exercícios por conta da profissão, Thaisa também é adepta de procedimentos estéticos. A jogadora de vôlei não esconde do público que já realizou intervenções estéticas, mas se abstém de responder quando recebe críticas sobre o assunto.

Em um vídeo que publicou no Instagram em 2020 para falar sobre algumas de suas mudanças físicas, a atleta brincou que foi pega pelo "rica vírus" e que é muito feliz com todas as escolhas estéticas que fez.

Em 2013, Thaisa fez uma das principais mudanças na face ao realizar uma rinoplastia. A atleta também colocou silicone nas mamas.

Outras mudanças no visual da jogadora de vôlei vieram ao longos dos anos, quando ela se consultou com uma designer para deixar as sobrancelhas mais levantadas, como também corrigiu os dentes. O cabelo mudou: ela deu adeus aos cachos e assumiu um visual alisado.

Em 2016, outra diferença marcou seu visual: a micropigmentação nos lábios, procedimento que dá mais cor para a boca, gerando a impressão de que a pessoa já está com batom. O resultado dura cerca de dois anos, vai clareando com o tempo e precisa ser reaplicado.

A jovem também aderiu a harmonização facial. No mesmo vídeo publicado em 2020 no Instagram, Thaisa explicou que nunca fez bichectomia - procedimento que diminui a gordura das bochechas -, mas entende a confusão das pessoas de pensarem que ela passou pela técnica por ter mudado ao longo dos anos, mas ela explicou que perdeu alguns quilos, o que alterou sua fisionomia.

Thaisa continua empenhada na seleção brasileira. Acreditava-se que a loira não voltaria a usar a camisa após 2021, quando foi eleita a melhor jogadora da edição 2020/2021 da Superliga e publicou uma declaração de despedida da seleção no Instagram. Desde então ela jogava apenas no Minas, mas alguns meses atrás a atleta foi surpreendida pelo treinador José Roberto Guimarães, que a convocou para a temporada de 2023 da seleção.

Thaisa é casada?

Thaisa é casada atualmente com o ex-jogador de basquete Rafael Mineiro, que hoje atua em um campo hoje totalmente diferente, como coach business e analista comportamental, ajudando empresários e gestores a potencializem a liderança. Além disso, ele é sócio do conhecido coach e presidente da Febracis Paulo Vieira. Eles estão juntos desde 2018 e ainda não são pais.

Antes do casamento com Rafael Mineiro, Thaisa teve outros romances conhecidos, como um rápido namoro com Mauricio Appes, em dezembro 2017. Ela também foi casada com o apresentador Guilherme Pallesi antes disso, o casamento durou pouco mais de um ano, começando em maio de 2016 e terminando em novembro de 2017. Alguns anos antes, ela também se relacionou com o ator Rodrigo Medeiros, de quem chegou a ficar noiva.

