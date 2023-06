Tem vôlei feminino hoje? Quem joga neste sábado na Liga das Nações (24/6)

Saiba quando a Seleção Brasileira de vôlei feminino entra em quadra no mês de julho

A Seleção Brasileira de vôlei feminino busca o primeiro título na Liga das Nações 2023, o maior campeonato da categoria no cenário internacional. O elenco já sabe quem vai enfrentar na terceira semana da fase classificatória, mas tem jogo de vôlei feminino hoje? Confira a programação deste sábado, 24 de junho - dia de São João.

Tem jogo de vôlei feminino hoje?

Hoje não tem jogo de vôlei feminino, mas tem disputas na Liga das Nações masculina - e a seleção brasileira entra em quadra. Já a categoria feminina só retorna na quarta-feira, 27 de junho, e vai enfrentar a Itália, a partir das 10h30 (de Brasília).

Como está o Brasil na Liga das Nações?

A Seleção Brasileira ocupa a quinta posição com 18 pontos, somados em seis vitórias. O grupo de José Roberto Guimarães superou a Holanda, República Dominicana, Croácia, Coreia do Sul, Sérvia e Alemanha, mas perdeu da China e Estados Unidos.

Para avançar, tem que guardar o seu espaço na parte de cima da classificação, marcando pelo menos 20 pontos e deixando os adversário para trás na classificação. Confira a tabela completa do Brasil na Liga das Nações aqui.

Na temporada passada, o Brasil chegou até a final mas perdeu para a poderosa Itália.

Horários do Vôlei Masculino sábado

Veja a tabela de jogos do vôlei masculino deste sábado:

Polônia x Estados Unidos (Liga das Nações vôlei masculino)

Sábado, 24/06 às 08h

Onde assistir: SporTV 2

Japão x Argentina (Liga das Nações vôlei masculino)

Sábado, 24/06 às 08h

Onde assistir: Sem transmissão

Brasil x Eslovênia (Liga das Nações vôlei masculino)

Sábado, 24/06 às 11h30

Onde assistir: SporTv 2

Holanda x Irã (Liga das Nações vôlei masculino)

Sábado, 24/06 às 12h

Onde assistir: Sem transmissão

China x Alemanha (Liga das Nações vôlei masculino)

Sábado, 24/06 às 15h30

Onde assistir: Sem transmissão

Canadá x França (Liga das Nações vôlei masculino)

Sábado, 24/06 às 16h

Onde assistir: SporTv 2

Quando é a final feminina da Liga das Nações 2023?

A final da Liga das Nações de vôlei feminino está marcada para 16 de julho, domingo, às 19h30, em Arlington, no estado do Texas, Estados Unidos.

As duas seleções finalistas jogam partida única, onde quem fechar três sets primeiro fatura a medalha de ouro. Estados Unidos, Japão, Brasil, Itália e China são os favoritos no feminino. Para chegar até a decisão, é preciso passar pela fase classificatória e, aí, as quartas de final e semifinal.

As quartas vão começar em 12 e 13 de julho, enquanto a semi está agendada para 15 do mesmo mês. A Liga das Nações também apresenta disputa pelo terceiro lugar, a medalha de bronze.

