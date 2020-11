The Weeknd será a estrela do show do intervalo do Super Bowl 2021

O show do intervalo é muito aguardado pelos telespectadores do Super Bowl, jogo que define o campeão da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. O nome de 2021 será Abel Makkonen Tesfaye, mais conhecido como The Weeknd. Em 2020, o palco foi de Jennifer Lopez e Shakira, com apresentação assistida por 104 milhões de telespectadores.

Como foi o anúncio de The Weeknd no Super Bowl?

O cantor canadense, de 30 anos, confirmou a participação no evento esportivo pelo Twitter. ““Cantando no palco icônico. Até 7 de fevereiro de 2021”, escreveu.

Ele também falou sobre o assunto em entrevista para a Variety. “Todos nós crescemos assistindo aos maiores artistas do mundo tocando no Super Bowl e só podemos sonhar em estar nessa posição. Estou emocionado, honrado e extasiado.”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Estamos emocionados em ter o The Weeknd em Tampa Bay no Pepsi Halftime Stage. As performances do show do Intervalo têm uma história de excelência e criatividade e estamos ansiosos para ver o que ele trará para o Super Bowl”, disse o diretor de mídia e negócios da NFL, Brian Rolapp.

Pensando na segurança por conta da pandemia de Covid-19, a NFL planeja ter 20% da capacidade dos torcedores para o Super Bowl. O número ainda não foi confirmado, pois é necessário continuar a monitorar o curso da doença nos próximos meses.

Saiba mais sobre The Weeknd

The Weeknd marca presença constante em jogos da NBA e outros eventos esportivos. Seu nome está em alta com o álbum “After Hours”, lançado neste ano. Também é dono dos hits “Earned It” e “Can’t Feel My Face”.

O cantor ainda coleciona prêmios importantes. Ganhous três Grammy, oito Billboard Music Awards, dois American Music Awards, nove Juno Awards, além de ter sido indicado ao Oscar.

Com o anúncio, entra para a lista de artistas que tiveram a honra de tocar no famoso show do intervalo do Super Bowl. Entre as outras atrações estão Madonna, Michael Jackson, Britney Spear, Paul McCartney, Rolling Stones e Red Hot Chili Peppers