Luísa Sonza e Chico Moedas namoram há quanto tempo?

Luísa Sonza, 25 anos, e Chico Moedas, 28 anos, são o novo casal do momento. A loira lançou recentemente a música "Chico", parte do álbum "Escândalo Íntimo", em homenagem ao amado, que viralizou nas redes sociais e atingiu o topo da lista das faixas mais ouvidas do Brasil do streaming. Os famosos assumiram o namoro recentemente.

Confira: Luísa Sonza antes e depois

Quem é o namorado de Luísa Sonza?

A cantora Luisa Sonza e Chico Moedas assumiram o relacionamento em julho deste ano, completando um pouco mais de dois meses juntos. Apesar do pouco tempo de namoro, a loira compôs uma música que leva o nome do amado e que se tornou um grande sucesso nos últimos dias. Hoje, a faixa está em primeiro lugar no ranking "Top 50 Brasil" do Spotify.

O influenciador ficou mais conhecido por participar das lives do streamer Casimiro, um dos mais famosos do Brasil. Chico fez parte do elenco que cobriu a Copa do Mundo de 2022 e também participa de outros vídeos do carioca, como os que ele avalia casas de famosos.

O rapaz começou a conquistar seus próprios fãs e hoje soma mais de 500 mil seguidores em sua página no Instagram. Antes de começar a namorar Sonza, um trecho de uma entrevista de Chico para o podcast de um aplicativo de relacionamentos, comandado pela atriz Valentina Bandeira, viralizou nas redes sociais.

O vídeo chegou até Luísa, que deixou um comentário em uma página do TikTok perguntando quem era o moço. Valentina até brincou com o fato depois de toda a repercussão da música. "O que o Chico Moedas tem que botar um carro zero na minha garagem É BRINCADEIRA", publicou no Twitter.

Chico Moedas, que na verdade se chama Chico Veiga, tem esse nome por investir em criptomoedas e obter grandes retornos. Apesar do sucesso, o novo namorado de Luísa Sonza adota uma postura bem discreta nas redes sociais e não é de ser expor muito, pelo menos até agora.

Isso porque com a repercussão da música "Chico", o rapaz tem sido chamado no palco com a cantora para ganhar serenatas. Os internautas até brincam nas redes sociais de que o influenciador digital não aguentaria mais a faixa, de tantas vezes que já a ouviu. Diante dos comentários, Luísa publicou um vídeo em seus stories cantando a música para o namorado, que dava risada da situação, em um tom bem-humorado.

Quais foram os namorados de Luísa Sonza?

Luísa Sonza já assumiu publicamente dois relacionamentos antes de Chico Moedas. Em 2016, a loira começou a namorar o humorista Whindersson Nunes. Conforme já relatado por ambos, o famoso mandou mensagem pelo Instagram da cantora ao vê-la fazendo covers de músicas famosas no YouTube.

Os dois foram morar juntos em poucos meses até que Whindersson pediu Luísa em casamento depois de um pouco mais de 1 ano juntos. A cantora e o humorista se casaram em fevereiro de 2018, quando o rapaz tinha 23 anos e ela apenas 19. Em abril de 2020, no entanto, o casal anunciou o divórcio depois de dois anos de casamento.

Em setembro do mesmo ano, Luísa assumiu o namoro com o cantor Vitão, 24. O relacionamento foi alvo de inúmeras polêmicas por conta das críticas do público, que não pouparam os dois de comentários maldosos por conta do romance pouco tempo depois da separação de Luísa. O namoro dos cantores chegou ao fim um pouco mais de um ano depois.

+ Bruno de Luca é casado? Conheça a família do ator