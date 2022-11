Um ano após morte, legado de Marília Mendonça segue vivo; veja músicas

Neste sábado, 5, a morte de Marília Mendonça completa um ano. A cantora foi vítima de um acidente aéreo, aos 26 anos. Apesar da morte precoce da 'rainha da sofrência', o legado da cantora segue vivo através de seus fãs, músicas e lançamentos póstumos, que ajudam o público a amenizar a saudade da maior voz feminina do sertanejo.

Álbuns de músicas inéditas de Marília Mendonça foi lançado pela família

Em julho deste ano, a família de Marília Mendonça lançou o EP Decretos Reais, Vol. 1, com quatro músicas cantadas pelas cantora na live Serenata, realizada por ela em maio de 2021.

As músicas não são de Marília, mas faziam parte da vida do cantora. O EP inclui as faixas Te Amo Demais, do cantor Leonardo, Te Amo Mais que Posso, de Ovelha, Não Era pra Ser Assim, de Zezé di Camargo e Luciano, e um mash de duas faixas, Sendo Assim, de Genival Santos, e Muito Estranho, de Dalto.

Informações divulgadas pela CNN mostram que Marília deixou 324 músicas e 391 gravações suas e de parceiros cadastradas, segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), sendo que 98 delas nunca foram lançadas nem por Marília e nem por outros artistas.



Parcerias inéditas

Além do EP póstumo, cinco parcerias que a cantora gravou com outros artistas foram lançadas ao longo deste ano. Uma delas, 'Calculista' foi a dupla Dom Vittor e Gustavo, irmão da rainha da sofrência.

A sertaneja também havia feito uma música em parceria com a cantora mexicana Dulce Maria, conhecida por ter interpretado Roberta no fenômeno Rebelde (2004), intitulada 'Amigos com Derechos'.

A voz de Marília pode ser ouvida também nas faixas 'Amava Nada', gravada com Lucas Lucco, 'Mal Feito', com Hugo e Guilherme, e '50%', com Naiara Azevedo, que rendeu polêmica entre a cantora e a família da sertaneja, mas que foi lançada após um acordo entre ambas as partes.

Qual o valor da herança de Marília Mendonça?

Marília Mendonça segue alcançando números expressivos

Um ano após a sua morte, as músicas de Marília Mendonça continuam ecoando Brasil afora. A goiana segue como a artista mais ouvida do Brasil no YouTube, se mantendo em primeiro lugar em 42 das 43 semanas do ano até agora, conforme divulgado pelo G1. A sertaneja só perdeu para a dupla Henrique e Juliano em uma semana do mês do junho, mas logo retornou para a liderança.

No Spotify, ela foi a primeira brasileira a atingir a marca de 8 bilhões de streams, contabilizando todos os créditos de suas músicas na plataforma, em julho deste ano. A cantora mantém a marca de 10 milhões de ouvintes mensais e se mantém, desde novembro, no top 3 artistas mais ouvidos do Brasil.

Todos os Cantos Vol.1, um dos álbuns mais populares da cantora, foi o primeiro disco a chegar a marca de 1 bilhão d streams no Spotify Brasil, sendo o mais escutado da história da plataforma do Brasil.

Outro lançamento que bateu recordes foi o EP póstumo Decreto Reais Vol. 1, reproduzido mais de 500 mil vezes somente na primeira hora.

Marília foi referência para série do Globoplay

Neste ano, o Globoplay lançou a série exclusiva Rensga Hits, que retrata o universo do feminejo. A protagonista da história, Raíssa, é uma jovem que decide largar tudo e seguir seu sonho de se tornar uma grande estrela da música após sofrer uma desilução amorosa.

Em entrevista ao Fantástico em agosto deste ano, Alice Wegmann, intérprete de Raíssa, contou que Marília foi uma grande referência para a construção de sua personagem. “Eu acho que ela moveu muito a nossa história desde o início, inclusive, pra pegar o sotaque, era ela que eu estudava, então estava todos os dias nas redes sociais dela pra tentar ouvir mais um pouquinho e tentar entender como ela fala”, contou.