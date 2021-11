A cantora Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo em 5 de novembro e chocou todo o país. A artista acumulou uma enorme fortuna ao longo de sua carreira, e ainda não se sabe como o dinheiro será repartido entre a família. Abaixo, veja o valor da herança de Marília Mendonça.

Qual o valor da herança de Marília Mendonça?

De acordo com o programa A Tarde É Sua, da Rede TV, a cantora deixou uma herança no valor de R$500 milhões. Ainda não há informações se Marília deixou algum testamento dizendo como o dinheiro deveria ser repartido.

Se caso o documento não existir, a herança seria 100% do filho da cantora, Leo, que está sob os cuidados da avó, Ruth Moreira, e do pai, Murilo Huff. A criança tem apenas 1 ano e 10 meses de idade. Por ser menor de idade, a administração do dinheiro não poderá ser feita pelo garoto até que ele complete 18 anos.

De acordo com especialistas ouvidos pelo jornal Extra, a possibilidade é que Murilo Huff seja encarregado de cuidar da herança que ficará para Leo. Há também a chance da administração do dinheiro ser dividida com a mãe de Marília, já que os dois vão compartilhar a guarda do garoto.

Além do patrimônio em dinheiro, Marília possuía alguns imóveis de luxo. Um deles é a mansão que a cantora morava em Goiânia, que foi cenário de algumas de suas lives realizadas no ano passado.

A residência onde a cantora morava com o filho possui um jardim imenso com piscina iluminada, cascata de água, banheira de hidromassagem e um quiosque de sapê. Além disso, a artista sempre compartilhava fotos do imóvel em que era possível ver um grande closet e uma ampla sala. Em 2017, ela comprou uma chácara avaliada em R$2 milhões.

Marília vem construindo sua fortuna desde que atuava como compositora para outros artistas sertanejos, mas foi com o grande sucesso de seus álbuns, shows esgotados por todo o país e direitos autorais de músicas que a goiana se tornou milionária.

Carreira de Marília Mendonça

Marília morreu aos 26 anos, no auge de sua carreira. A artista compunha músicas desde os 12 anos de idade, e inicialmente, trabalhou como compositora de hits que fizeram sucesso nas vozes de grandes nomes do sertanejo como Henrique & Juliano e João Neto & Frederico.

A cantora estourou em todo o país em 2016, com a música Infiel, do álbum ao vivo autointitulado. Desde então, colecionou dezenas de sucesso ao longo de toda a carreira, como Eu Sei de Cor, Ciumeira e Amante Não Tem Lar.

Um dos projetos mais aclamados de Marília foi o Todos os Cantos, em que a cantora viajou todo o Brasil e promoveu apresentações surpresas e gratuitas em cada capital do país.

O último trabalho de Marília foi em parceria com a dupla Maiara & Maraísa. O trio lançou recentemente o álbum Patroas 35% e haviam agendado shows em todo o Brasil.