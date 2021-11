Veja a música que Marília Mendonça fez para o filho

Marília Mendonça, 26 anos morreu no último dia 5 de novembro, após queda de avião na zona rural de Caratinga, Minas Gerais. Mãe apaixonada, a cantora compôs uma canção em homenagem a Leo, quando ainda estava grávida, em 2019. Na letra, a artista revela que a criança é a felicidade que ela buscava. A seguir, confira a música que Marília Mendonça fez para o filho.

Música que Marília Mendonça fez para o filho

Marília Mendonça, ficou famosa pela potência vocal, mas também pelas composições. Quando estava grávida de Leo Dias Mendonça Huff em 2019, fruto do casamento com Murilo Huff, a artista fez uma música para o filho. A canção foi apresentada ao público durante o evento Prêmios Multishow daquele ano.

A letra da música aborda a descoberta do amor materno aos 24 anos de idade. Em um trecho, a cantora afirma: “Enviado por Deus, o meu querido Léo”.

Veja o vídeo com a música de Marília Mendonça para o filho.

Veja a letra da música que Marília Mendonça fez para o filho

Não imaginava ter você tão cedo

Isso antes de sentir seu coração bater

Hoje o pensamento não é mais o mesmo

Como vivi todo esse tempo sem você

Conto os segundos pra ver o seu rosto

Conto os segundos pra te segurar

A felicidade que eu buscava tanto

Descobri quando eu te senti chutar

Vive dentro de mim, um pedaço do céu

Enviado por Deus, o meu querido Léo

Vive dentro de mim, um pedaço do céu

Enviado por Deus, o meu querido Léo

Sei que a vida já meu deu muitos presentes

Sou grata por tudo que aconteceu

Pra ficar melhor eu já tô consciente

Meu hit do ano ainda nem nasceu

Vejo o seu nome em todos os cantos

Conto os segundos pra te segurar

A felicidade que eu buscava tanto

Descobri quando eu te senti chutar

Vive dentro de mim, um pedaço do céu

Enviado por Deus, o meu querido Léo

Vive dentro de mim, um pedaço do céu

Enviado por Deus, o meu querido Léo

Morte de Marília Mendonça

A cantora Marília Mendonça morreu na tarde de sexta-feira, dia 5, após o avião em que ela estava ter caído na zona rural de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. A artista viajava para um show no parque de exposição da cidade.

O avião era ocupado por cinco pessoas e ninguém sobreviveu. Foram confirmadas as mortes de seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e co-pilto do avião.

De acordo com a Polícia Civil de Minas, já não havia sobreviventes quando o resgate chegou ao local do acidente – uma área de difícil acesso.

