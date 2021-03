As 5 principais revelações de Meghan Markle sobre a família real

Neste último domingo, 7 de março, foi ao ar a tão aguardada primeira entrevista de Meghan Markle e príncipe Harry à Oprah Winfrey, transmitida pelo canal americano CBS, desde que o casal abandonou os títulos da família real britânica. O bate-papo de Meghan e Harry acontece em um momento conturbado para o Palácio de Buckingham, e que agora, deve se amplificar.

Durante a entrevista de mais de duas horas, Meghan Markle fez diversas revelações sobre os bastidores da família real. Bastidores estes, que a fizeram a entrar em uma depressão severa e cogitar suicídio. Além dessa grave revelação, a ex-atriz norte-americana e esposa do neto da rainha Elizabeth II, contou detalhes de quando estava grávida do primeiro filho, Archie, em 2019. Agora, o casal espera a primeira menina.

Meghan Markle e o filho vítimas de racismo

Um dos momentos mais tensos da entrevista com Oprah Winfrey, foi quando Meghan Markle relembrou a sua primeira gravidez, e o que “preocupava” alguns membros da família real britânica em relação à ela. Filha de uma mulher afro-americana e pai branco, Meghan é afrodescendente. Archie, primeiro filho da atriz com o príncipe Harry, chegou ao mundo no dia 6 de maio de 2019, mas antes disso, Meghan contou que houve muitas especulações sobre a cor da pele que o menino teria.

“Naqueles meses em que estava grávida tivemos uma série de conversas sobre ‘ele não teria segurança, ele não teria título’ e também preocupações e conversas sobre o quão escura sua pele ficaria quando ele nascesse”, disse Meghan Markle.

Após a revelação chocante, Oprah não conteve os ânimos, e demonstrou indignação com a revelação feita por Meghan. A apresentadora questionou a ex-Duquesa de Sussex a revelar quem teria feito tais comentários racistas, mas Megha Markle afirmou que seria “muito prejudicial” para as pessoas envolvidas, e não citou nomes.

No entanto, nesta segunda-feira, 8 de março, o príncipe Harry procurou Oprah Winfrey e fez questão de ressaltar que as declarações não foram feitas pela rainha Elizabeth II e o príncipe Philip. A revelação revoltou milhares de internautas e apoiadores da família real.

Suicídio e depressão severa

Em outro momento da entrevista com Oprah, Meghan Markle afirmou que chegou um momento que não poderia mais ficar sozinha, pois sua depressão estava severa. A esposa do príncipe Harry chegou a cogitar pensamentos suicidas, segundo ela mesma. Meghan também disse que teve vergonha de admitir a Harry o que estava acontecendo, mas em dado momento, percebeu que deveria alertar o marido e também o Palácio de Buckingham sobre sua situação.

“Eu simplesmente não queria mais estar viva. E esse era um pensamento constante, muito claro, real e assustador”, disse Meghan Markle ao ser questionada por Oprah sobre pensamentos suicidas.

Kate Middleton fez Meghan chorar Meghan Markle fez questão de abrir o jogo sobre a sua relação com a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Segundo Meghan, faltando poucos dias do seu casamento público com o príncipe Harry, a esposa do príncipe William a fez chorar. Na época, o desentendimento chegou a sair na imprensa, mas ao contrário, dizendo que Meghan teria feito Kate chorar.

“Kate estava chateada com alguma coisa, mas me mandou flores e nos resolvemos. Ela me fez chorar, me magoou. Não acho justo entrar em detalhes porque ela me pediu desculpas e eu aceitei. Mas foi difícil ser culpada por algo que não fiz, as pessoas do Palácio sabiam a verdade. Ela é uma pessoa boa. Existe essa ideia de que se você gosta de mim, tem de odiá-la. E se você gosta dela, tem de me odiar. Como se fosse uma narrativa de vilão e mocinha”, comentou Meghan.

Apesar de não ter explicado o motivo do desentendimento com Kate, Meghan Markle afirmou que a briga foi motivada por um problema com as “daminhas de honra”

Segurança negada pela família real

Meghan Markle contou que tanto ela quanto o seu marido, o príncipe Harry, tiveram seus pedidos negados em relação à segurança do casal. Para Meghan, foi neste momento que a “chave virou”, e ela começou a se sentir mal. De acordo com a ex-realeza, a situação aconteceu ainda quando ela estava grávida.

Este também foi o motivo que a levou se recusar de fazer a tradicional fotografia em frente a maternidade assim que deu à luz ao primeiro filho, Archie. Entretanto, na visão de Meghan, ela saiu como a vilã por não querer seguir as tradições da família real.

“Isso foi muito difícil de conciliar, porque foi apenas quando nos casamos e tudo começou a piorar muito que eu vim a entender que não só eu não estava sendo protegida, mas que eles estavam dispostos a mentir para proteger outros membros da família. (…) Eles não estavam dispostos a dizer a verdade para proteger a mim e a meu marido”, afirmou Meghan sobre o Palácio de Buckingham.

Meghan Markle silenciada pela coroa

Meghan Markle confirmou ter sido “silenciada” pela coroa britânica. Oprah Winfrey colocou Meghan Markle contra a parede ao perguntar: “Você ficou em silêncio ou foi silenciada?”, e foi quando a ex-Duquesa respondeu dizendo que foi a última opção. Conhecida por seu engajamento na luta pelos direitos das mulheres, Meghan disse que se sentiu “sufocada” pela coroa, além de ter sido orientada a não comentar sobre tais perguntas.

“Eu perdi meu pai, eu perdi um bebê. Já perdi tantas coisas, mas eu estou de pé. As pessoas têm de saber que existe outro lado e que a vida vale a pena ser vivida”, disse Meghan.