Veja cena de ‘Friends’ que inspirou o noivado de Phelipe e Mari Palma

A jornalista Mari Palma, de 31 anos, causou inveja nos fãs da série ‘Friends’, pelo pedido de casamento que recebeu de Phelipe Siani. A troca de alianças de noivado foi registrada e compartilhada no Youtube e Instagram, pelos dois nesta quinta-feira (21).

Como foi o pedido inspirado na série Friends?

Por serem fãs da série, o jornalista quis trazer um pouco da ficção para a vida real, e escolheu o momento importante para o casal e fez seu pedido de uma maneira icônica.

Siani recriou a cena do noivado de Chandler (Matthew Perry) e Monica (Courteney Cox), personagens do sucesso que tem 10 temporadas, e que é uma das séries preferidas da âncora na CNN Brasil.

“Você queria que fosse uma surpresa”, começou Phelipe, repetindo a frase de Monica. “Você não vai fazer tudo igual, né?”, questionou Mari, que sorriu emocionada com a surpresa. “Em toda a minha vida, eu nunca imaginei que eu ia ter tanta sorte de me apaixonar pela minha melhor amiga”, completou Siani, enquanto estava ajoelhado, e os dois recitaram as frases em inglês. Além disso, o cenário ficou quase idêntico ao do seriado americano. Na sala, ele espalhou inúmeras velas, como Monica fez, além de se ajoelhar e começar o pedido.

A fala de Mônica em Friends, tem relação com a amizade dos dois antes de namorarem, afinal, eles levaram algumas boas temporadas para descobrirem que sentiam algo pelo outro. Mas depois que escolheram ficar juntos, puderam construir um relacionamento de parceria e confiança, como mostrou a série.

Veja o vídeo do pedido de Chandler e Mônica na série Friends:

Assista ao vídeo de Mari Palma:

Fãs reagem pedido de casamento de Mari Palma e Siani

Assim como no Youtube, os jornalistas que namoram há 5 anos, compartilharam a alegria com os seguidores também no Instagram. Em seu perfil, Phelipe comemorou.

“Ela disse sim!!! Então, aqui pra vcs. Sim, a gente tá noivo! E todos os detalhes desse momento perfeito pra gente tão nos nossos canais (link na bio). São dois vídeos, cada um sobre o próprio ponto de vista! A gente tá muito feliz, gente! Obrigado por todo o carinho que vocês sempre nos dão! A GENTE VAI CASARRRRR!”, escreveu na publicação onde aparecia com Mari, mostrando as alianças. Rapidamente os fãs reagiram nos comentários.

“Chorei igual criança e já quero ver a aliança de vcs pra fazer igual”, disse Stephany. “Ahhhhhhhhhhh que coisa mais linda, gente!!!!! Muito AMOR pra vcs!”, escreveu Larissa Alvarenga. “Isso sim é BREAKING NEWS!!!!”, disse Fernando Nakagawa, comentarista da CNN.

Em suas redes sociais, Mari também postou fotos do momento do pedido. “Muita calma nessa hora: a gente não tá mostrando o dedo feio pra vcs! . o que a gente tá mostrando são as nossas novas alianças PQ SIM EU TÔ MUITO ADULTA E AGORA FIQUEI NOIVA. . quer saber como foi o pedido? corre lá no link que tá na nossa bio que saiu o vídeo e tá lindo demais – ele pensou em TUDO! . obrigada @phelipe.siani por essa caminhada que tá só começando. te amo te amo te amo”, finalizou ela, se declarando.