Veja os pedidos de namoro e casamento mais românticos dos famosos

Apesar do ano turbulento de 2020, vários famosos encontraram a sua ‘alma gêmea’ e começaram a namorar ou então, decidiram dar um passo a mais no relacionamento, com a decisão de se casar. Confira a lista dos pedidos de casamento dos famosos mais criativos e românticos para se inspirar!

Vitória e Marcella – pedido de casamento dos famosos

Começando o ano noivas, a atriz, Marcella Rica decidiu pedir a namorada, e também atriz, Vitória Strada em casamento. O pedido foi surpresa, durante o réveillon e o clima foi totalmente romântico.

“Era para ser um fashion film, mas… eu disse sim!!”, disse a artista global. No vídeo, Vitória estava tranquila e fazia poses, quando foi surpreendida com a namorada segurando uma aliança. Imediatamente, a atriz se emocionou e correu para abraçar a amada. Com a presença da família, as duas ficaram noivas.

Para fazer o pedido, Marcella caprichou. Ela organizou uma decoração com flores e folhagem, além de uma mesa com as letras iluminadas escrito a frase “casa comigo?”. Após se ajoelhar e pedir Vitória em casamento, ela respondeu: “Claro que eu caso!”.

Rafa Kalimann e Daniel Caon

O músico Daniel Caon levou os pedidos de namoro a outro patamar. Surpreendendo a ex-BBB Rafa Kalimann, o cantor preparou uma surpresa digna de filme de Hollywood.

Embora os dois já estivessem se relacionando desde agosto, faltava o pedido para oficializar, segundo a influenciadora, e pelo visto, valeu a pena a espera. Em novembro do ano passado, durante um jantar à luz de velas com pétalas espalhadas pelo local, ele preparou um verdadeiro show e serenata. Além da sequência de fogos, na areia da praia, foi possível ler a frase “quer namorar comigo?”, formada com letras iluminadas na cor vermelha. Lindo!

Depois de se emocionar e ficar em choque, ela disse sim e agradeceu o carinho do namorado, nas redes sociais. “Ele preparou tudo com o carinho, cuidado e capricho que ele tem”, disse ela. “Ele fez uma música com nossa história, bem assim, de trás pra frente. Queria escrever as coisas mais lindas nessa legenda mas estou anestesiada. Obrigada por ser do jeitinho que você é”, completou a ex-BBB.

Mari Palma e Siani – pedido de casamento dos famosos

Mari Palma ficou noiva de Phelipe Siani. O vídeo com o momento romântico foi publicado nesta quinta-feira (21). A jornalista dividiu a novidade com os seguidores, postando uma foto com a mão dos dois e as alianças.

Na publicação, Mari brincou que estava “muito adulta”. “MUITA CALMA NESSA HORA: a gente não tá mostrando o dedo feio pra vcs! . o que a gente tá mostrando são as nossas novas alianças PQ SIM EU TÔ MUITO ADULTA E AGORA FIQUEI NOIVA. . quer saber como foi o pedido? corre lá no link que tá na nossa bio que saiu o vídeo e tá lindo demais – ele pensou em TUDO! Obrigada @phelipe.siani por essa caminhada que tá só começando. te amo te amo te amo”, escreveu a jornalista.

Mari também postou um vídeo no Youtube, em que mostrou como o namorado se inspirou na série Friends para fazer o pedido. Em todo o discurso, ele repetiu as falas da personagem Mônica, da série.

“Em toda a minha vida, eu nunca imaginei que eu ia ter tanta sorte de me apaixonar pela minha melhor amiga”, disse ele, fazendo Mari se emocionar. Após o sim, eles oficializaram o noivado.

Boca Rosa e Fred

A influenciadora e o youtuber começaram a namorar no ano passado, e agora esperam o primeiro filho. Para completar a alegria do casal, eles também ficaram noivos.

Durante a retrospectiva do ano, Bianca acabou revelando que pediu o amado em casamento. Embora não tenha especificado de quem partiu o pedido, em uma das fotos, tinha a imagem de um buquê e meias de bebê, em que estava escrito “dad” que quer dizer pai. “Mozera, casa com a gente?”, dizia o bilhete.