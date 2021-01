Veja como anda a vida de solteiro de Luan Santana e Gusttavo Lima

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19 e também pelo fim dos relacionamentos dos famosos. Luan Santana e Jade Magalhães, e Gusttavo Lima e Andressa Suita foram os casais que chocaram o Brasil ao anunciarem o fim do relacionamento. Mas, parece que o assunto ainda rende pauta em 2021, afinal, todo mundo quer saber como anda a vida de solteiro dos cantores Gusttavo Lima e Luan Santana.

Luan Santana e Gusttavo Lima

O fato é que já se passaram quase três meses depois que os dois anunciaram o término do relacionamento nas redes sociais. Após o fim, o sertanejo Gusttavo Lima e o colega de profissão, o cantor Luan Santana, já fizeram shows, viajaram, mostraram suas rotinas na web e até já foram vistos com possível affair.

Vida de solteiro de Gusttavo Lima

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Após toda a repercussão sobre o fim do relacionamento com Andressa Suita, com quem tem dois filhos (Samuel de 2 anos e Gabriel de 3 anos), o cantor publicou uma foto em sua rede social que deu o que falar. Ele fez um clique de braços abertos olhando para o mar, como se estivesse agradecendo por algo. Na legenda, ele colocou um emoji de duas mãozinhas erguidas.

Gusttavo também foi quase ‘cancelado’ após ser envolvido em uma história de que ele teria traído Andressa com Mallu Ohanna, ex-mulher de Dudu, ex-jogador do Palmeiras. Além de ser apontado como affair da atriz Mariana Rios – que desmentiu a informação. Depois da separação, o sertanejo resolve se dedicar ainda mais na carreira e nos filhos. Em Brasília, o músico recebeu uma condecoração na Embaixada da República Dominicana, que o reconheceu como o melhor intérprete que mais divulgou a bachata no Brasil. O ritmo musical, originário dominicano, foi considerado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Ao lado dos filhos, ele sempre que pode compartilha momentos fofos que mostra que ele continua sendo um paizão.

O cantor também está se dedicando ainda mais aos exercícios físicos, e sempre que pode, mostra um clique visual após um treino pesado. A web, claro, vai a loucura.

Veja fotos de Gusttavo Lima

Vida de solteiro de Luan Santana

Logo após o rompimento com Jade, surgiram rumores de que Luan Santana estaria vivendo um affair com a cantora Giulia Be, com quem na época lançou uma música em parceria ao lado também de Luisa Sonza. Mas, os boatos logo acabaram após o cantor negar qualquer envolvimento com a colega.

No entanto, teve um affair de Luan Santana que chamou atenção dos fãs. Durante uma live no Rio Paraguai em novembro de 2020, em prol da ONG SOS Pantanal, o cantor foi visto trocando carinhos com a youtuber Franciny Ehlke. Segundo a reportagem do portal “Metrópoles” na época, a jovem teria viajado mais de 12 horas para acompanhá-lo na live e também estar ao lado do amado. Em uma entrevista à coluna do jornalista Léo Dias, a youtuber revelou que o convite partiu de Luan, pessoalmente.

O cantor também curtiu as férias na bela paisagem de Tulum, na cidade do México, onde curtiu o sol e mar. Na virada do ano, ele passou ao lado dos amigos em Trancoso, na Bahia. Nas redes sociais, o cantor aparece usando looks estilosos, como sempre.

Veja fotos de Luan Santana

Sobre o fim do relacionamento dos cantores

Tanto Luan como Gusttavo Lima, resolveram anunciar o fim do relacionamento através das redes sociais. O cantor sertanejo, dono do atual single ‘Balada de Buteco’ chegou a fazer um vídeo se pronunciando para os seus seguidores do Instagram, após a repercussão sobre o fim do casamento. Na época, ele fez uma sequência de publicações em que fala sobre seus sentimentos, mas sem citar a separação com Andressa.

Já o cantor Luan Santana foi mais direto e fez uma publicação fofa com direto a foto ao lado de Jade e tudo mais. O cantor sertanejo, dono do hit ‘Água com Açúcar’ usou sua rede social para anunciar o término de seu relacionamento com Jade. Na época, ele abriu o coração ao falar do encontro com ela, que estava junto há 12 anos.

Veja também:

Tatá Werneck planeja trote no Big Fone do BBB 21

BBB 21: Boninho revela que ainda falta 6 participantes para elenco

BBB 21: 5 spoilers entregues por Boninho