Que horas começa o especial do Luan Santana na Globo hoje

Quem é fã do dono do hit Meteoro não pode perder o especial do Luan Santana na TV Globo esta segunda-feira, 26 de dezembro. O sertanejo ganhou uma homenagem por seus 15 anos de carreira e revisita momentos da trajetória nos palcos em uma produção ao lado de Pedro Bial.

Qual é o horário do especial do Luan Santana na TV Globo?

O especial do Luan Santana na Globo vai começar às 22h25 nesta segunda-feira (26), depois da novela Travessia. A programação oficial da emissora aponta que a atração terá 1 hora e 10 minutos no ar e acabará às 23h35, horário do Jornal da Globo.

O especial do Luan Santana foi produzido pela equipe do Conversa com Bial e faz uma homenagem a carreira do cantor de 31 anos, que já está há 15 anos na mídia.

O apresentador e jornalista Pedro Bial é o companheiro do sertanejo no especial e conversa com o cantor sobre a carreira, mediando as entrevistas.

Além disso, o material traz imagens exclusivas do cantor, apresentações e até versões inéditas que o famoso empregou a músicas de outros artistas, como Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Caetano Veloso e Elvis Presley. O hit Amar Não é Pecado, de Luan, também ganhou uma versão inédita no especial.

Foram construídos alguns cenários especiais que fizeram parte da atração, como um cinema em que Luan assiste ao lado de Bial alguns momentos de sua trajetória na telona, um avião que serve de palco para uma das entrevistas com o cantor e um bar, em que Bial se fantasia de barman e atende o músico.

Como assistir

Para conferir ao vivo o especial do Luan Santana é só sintonizar na TV Globo de qualquer aparelho televiso. Caso prefira ver online, você pode acompanhar tudo de graça pela Globoplay. A única obrigatoriedade é a criação de uma conta gratuita:

Passo 1: acesse a plataforma no endereço https://globoplay.globo.com/, clique em "entrar" e depois "cadastre-se";

Passo 2: informe localização, nome completo, e-mail, senha, entre outros dados pessoais;

Passo 3 use seu login e senha para entrar na plataforma no horário do especial do Luan Santana e clique na aba "agora ao vivo" para assistir em tempo real a programação da emissora.

Carreira

Luan Santana nasceu em Campo Grande em março de 1991. Com 3 anos de idade, o garoto já dava seus primeiros passos na música ao ganhar um violão de presente da família.

A carreira dele começou na adolescência. Em 2007, aos 15 anos, ele subiu no palco pela primeira vez e se apresentou na cidade de Bela Vista, em seu estado de origem. No ano seguinte, ele gravou seu primeiro CD, de forma amadora, que contava com as faixas Vê se Leva a Sério e Faz de Conta.

O sucesso veio em 2009, quando ele lançou o Tô de Cara, que trazia a música Meteoro, que se tornou hit no país. Sua agenda cresceu e ele começou a se apresentar em diversos cantor do país.

Com o estouro, no ano seguinte ele foi indicado ao Grammy Latino pela primeira vez, premiação que também marcou presença em categorias de 2012, 2017, entre outros anos.

Nos anos seguintes, ele também lançou os álbuns Luan Santana ao vivo no Rio (2011), Quando Chega a Noite (2012), Nosso Tempo é Hoje (2013), As Melhores até Aqui (2013), Te Esperando (2013), Acústico Ao Vivo (2015), 1977 (2016), Live-Movel ao vivo (2018), Viva ao vivo (2019) e Luan City ao vivo (2022).

Com o sucesso de suas canções, Luan foi o artista mais tocado nas rádios brasileiras nos anos 2010, segundo levantamento do Instituto Crowley. De acordo com a pesquisa divulgada em 2019, que mediu as execuções de janeiro de 2010 a dezembro de 2019, o cantor foi reproduzido mais de 1 milhão e 393 mil vezes.

