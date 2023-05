Brasileiros na coroação de Charles: os convidados do Rei

A coroação de Charles III ocorre neste sábado, 6 de maio, e contará com brasileiros no evento. A cerimônia que oficializará o monarca como o novo rei do Reino Unido terá a presença de dezenas de líderes mundiais e convidados da família real.

Quem são os brasileiros na coroação de Charles?

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira dama Janja Lula da Silva estarão presentes na coroação de Charles III. Outro brasileiro presente na cerimônia é Chiquinho Scarpa, convidado pelo próprio rei.

Lula está publicando todos os seus compromissos na Inglaterra em sua página no Twitter. "Bom dia! Já em Londres, onde hoje me encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, @RishiSunak, e participo da recepção oferecida pelo Rei Carlos III ", escreveu. O atual presidente também conversou com outros chefes de estado.

O presidente chegou ao Reino Unido na manhã desta sexta, 5. Depois da cerimônia de coroação, Lula participará de uma confraternização reservada, a convite de Charles, junto a outros líderes.

Além de Lula e Janja, outros dois mil convidados de diversos países estarão presentes na coroação de Charles. A lista completa não foi divulgada, mas alguns chefes de estados estão confirmados incluindo Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Emmanuel Macron (França), Frank-Walter Steinmeier (Alemanha), Andrzej Duda (Polônia) e Ferdinand Marcos Jr (Filipinas), além do primeiro-ministro britânico e sua esposa, e outros membros do governo. Já os Estados Unidos serão representados pela primeira-dama Jill Biden.

Quem é Chiquinho Scarpa?

Outro brasileiro que estará presente na coroação de Charles III é Chiquinho Scarpa. Pertencente a alta sociedade brasileira, o conde é amigo do monarca desde a infância e chegou a conhecer a Princesa Diana.

Em entrevista à revista Quem, em abril deste ano, Chiquinho disse que confirmou sua presença na cerimônia. "Eu vou à coroação do Charles. Já confirmei presença. Tenho que ir… Desde criança, tenho muita proximidade com o Charles. Tenho até dificuldade de falar Rei Charles. Para mim, ele é apenas Charles. Minha mãe é de família escocesa e tinha muita proximidade com a Rainha Elizabeth. Quando ela veio ao Brasil ficou hospedada na fazenda da Renata Mellão, melhor amiga da minha mãe, em Campinas", disse.

O conde também afirmou que Charles já frequentou sua mansão em São Paulo e que o rei deu ideias para a casa, como colocar uma copinha perto do quarto. Ele também conta que os dois só se distanciaram durante os anos em que Charles foi casado com Lady Di.

Para o playboy, a Família Real não tem nada demais. "A rainha era uma pessoa espetacular. Todos são muito simples. Eles são normais", afirmou.

Que horas vai ser a coroação de Charles?

A cerimônia começa às 6h, horário de Brasília, enquanto a coroação de Charles III ocorre por volta das 8h. Haverá transmissão ao vivo e online para todo o país.

No Brasil, quem faz a cobertura é a Globo e a Record, que repercutem o evento ao longo de sua programação. A transmissão na íntegra ocorre nos canais fechados Globo News e Record News.

O Globoplay vai liberar gratuitamente o sinal da GloboNews mediante cadastro gratuito. Também será possível acompanhar no YouTube da Record News, no portal R7 e no PlayPlus, além do canal oficial da Família Real no YouTube (@royalchannel).

