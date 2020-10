Veja memes de Kevinho após aparecer sem lente de contato nos dentes

O cantor Kevinho bombou na internet nesta terça-feira, dia 27 de outubro, depois de postar stories em seu Instagram mostrando a troca das lentes de contato de seus dentes.

Kevinho vira meme

Daí para virar meme na internet foi praticamente um minuto. O cantor estava em um consultório odontológico e explicou que tirou as lentes de contato anteriores para trocá-las por um modelo mais natural.

“Não vai ficar assim tá galera? Isso aqui é só um preparo porque eu já usava lente antes”, explicou Kevinho nos stories do Instagram.

Na verdade, o próprio funkeiro foi o primeiro a tirar sarro da situação e brincou postando que seus dentes naturais estavam parecendo “dentinhos de tubarão”.

Depois, compartilhou montagens – os populares memes – feitos pelos fãs. Ele foi comparado com personagens como Baby Shark, febre entre as crianças da atual geração, até mesmo ao carismático Baby Dinossauro, da série ‘Família Dinossauros’, dos anos 1990.

Kevinho ainda explicou aos fãs: “Galerinha só pra avisar, esse desgaste dos meus dentes é de anos e anos atrás. Hoje em dia para colocar lentes não precisa desgastar quase nada”.

Quem é Kevinho?

O artista iniciou sua carreira em 2012, divulgando suas músicas na internet, tendo destaque com a música “Tá Bombando É”.

Em 2016, se tornou membro da produtora KondZilla Records e em maio lançou seu primeiro single de sucesso, “Elas Gostam”, com a participação de MC Davi.

Em dezembro daquele ano foi lançado o single “Olha a Explosão”. A música se tornou seu principal sucesso, se tornando um hit, estando bastante tempo entre as mais tocadas do país e do carnaval em 2017, fazendo o cantor se tornar conhecido nacionalmente.

A canção também entrou nas paradas da América Latina, ganhando uma remix internacional em parceria com os rappers americanos French Montanna, Chainz e Nacho. Aqui no Brasil a música também ganhou uma versão em forró com a participação do cantor Wesley Safadão.