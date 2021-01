Veja roteiro e hotéis de Whindersson Nunes e namorada no México

Whindersson Nunes e a namorada Maria Lina Deggan viajaram para o México. Na região conhecida como Riviera Maya, passaram por Playa del Carmen e Tulum, que tem atraído vários famosos, como Yasmin Brunet, Gabriel Medina e Aline Riscado. Um dos cliques do humorista chamou muita atenção, com direito a piscina estilo aquário.

Qual é o roteiro de Whindersson Nunes e Maria Lina?

O youtuber e a estudante de Engenharia Civil abriram o álbum da viagem em seus respectivos perfis do Instagram. No dia 5, a comemoração do aniversário de 26 anos dele teve direito a passeio de iate na Isla Mujeres. “Feliz Aniversário pra mim”, escreveu.

O casal conferiu o sítio arqueológico Chichén Itzá, onde fica o principal cartão postal da civilização maia, a Pirâmide ou Templo de Kukulcán, também chamada de El Castillo.

Como são os hotéis escolhidos pelo casal?

Whindersson Nunes nadou pela piscina estilo aquário no Hotel Xcaret México, em Playa del Carmen. O local conta com praia privativa, piscinas, SPA, quadra de tênis, restaurantes, bares, lojas e 900 suítes.

O diferencial é o sistema “all fun inclusive” (“toda a diversão incluída”), que disponibiliza tanto alimentação à vontade quanto entradas ilimitado aos parques e aos tours do grupo. Os preços das diárias vão de R$ 3.496 (53 m²) a R$ 5.717 (126 m², de frente para o mar) para duas pessoas (no site Booking.com).

Na quarta-feira (13), Maria Lina posou em um dos hotéis mais procurados em Tulum: o Azulik. Fica perto de alguns pontos turísticos famosos, como o sítio arqueológico (4,3 km) e Casita Xaman (4,6 km). A diária mais barata (no site Expedia) é de R$ 3,2 mil (15 m²), sem impostos e taxas. O valor mais alto é de R$ 26,3 mil, com quarto de 130 m² para duas pessoas e vista para o mar.

Um ponto alto da cidade são os cenotes, cavidades naturais que conectam a superfície com águas subterrâneas, formando grandes piscinas. Entre os mais famosos estão Grand Cenote, Dos Ojos e Sac Actun. Parece que o casal não os visitou, porque não há fotos neles. Será que farão parte do roteiro?