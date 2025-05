Virgínia ganha relógio da marca Cartier; veja preço do modelo

Mãe de Maria Alice, 3, Maria Flor, 2 e José Leonardo, de oito meses, Virgínia também ganhou um presente de Dias das Mães. O mimo escolhido pelo marido Zé Felipe foi um relógio da grife Cartier, vendido no Brasil pelo preço de R$ 55,5 mil. O valor é equivalente a 36,5 salários mínimos.

O modelo é um clássico da relojoaria, chamado Cartier Baignoire. Feito com pulseira em couro de bezerro na cor preta envernizada, com caixa em ouro amarelo 750/1000.

A famosa contou em um post do Instagram como foi seu domingo de Dia das Mães. “Um pouco do nosso domingo de dia das mães!!!! Recebi vários presentes, fui acordada pela Mariazinha com um balão rosa, depois chegou o José com essas florzinhas brancas e pra finalizar a Floflo com florzinhas rosas!! O papai preparou um baita café da manhã e ainda me deu um relógio lindoooo”, escreveu a influencer.

A Cartier é uma das marcas mais influentes do mundo, com cerca de 8% de participação de mercado, com vendas estimadas em US$ 3,44 bilhões. Estima-se que a Cartier tenha vendido cerca de 660.000 relógios em 2023, com um preço médio de varejo em torno de US$ 6.340.

Enquanto a Cartier experimentava sua linha de relógios em meados dos anos 2000 com designs ultracriativos e peças supercomplicadas, a marca retornou às suas raízes nos últimos anos, oferecendo versões renovadas de seus relógios já icônicos, como o Tank, Santos, Panthere, Pasha, Ballon Bleu e outros.