Concorrente da Zara, quando abre a loja da H&M no Brasil?

A H&M vai abrir sua primeira loja no Brasil. A varejista sueca, concorrente da espanhola Zara, deve inaugurar sua loja em São Paulo em 2025 e ficará em um dos endereços mais concorridos de São Paulo: o shopping Iguatemi, localizado na Faria Lima.

Quando inaugura a H&M em São Paulo?

A informação do Shopping Iguatemi é de que a H&M vai inaugurar sua primeira filial brasileira no final de 2025, mas a data oficial não foi divulgada.

No local, a marca terá como vizinhas as grifes Cartier, Chanel, Dior, Louis Vuitton e Tiffany & Co, como também a Cea e a Zara - que neste shopping tem versão "Home", com utensílios para o lar.

Diferença com a Zara

H&M e Zara são duas das varejistas de fast fashion mais bem-sucedidas do mundo, mas têm diferenças claras em seus modelos de negócios e estratégias.

Uma das principais diferenças entre a H&M e a Zara é a maneira como elas projetam e produzem suas roupas. A H&M depende muito de designers e fornecedores externos para criar suas coleções de roupas, o que lhes permite produzir uma ampla gama de estilos a custos baixos.

Por outro lado, a Zara tem um modelo de negócios mais verticalmente integrado, o que significa que eles projetam, produzem e distribuem suas próprias roupas. Isso permite que a empresa tenha uma resposta mais ágil às mudanças nas tendências da moda e tenha um controle mais direto sobre a qualidade de seus produtos.

Em termos de mercado-alvo, a H&M tem como alvo um mercado mais amplo, com uma grande variedade de estilos de roupas e faixas de preço, enquanto a Zara se concentra em um mercado mais voltado para a moda e tendências.