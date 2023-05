VOTE: qual o melhor look do Met Gala 2023?

As estrelas de todo o mundo se vestiram para o evento temático de Karl Lagerfeld na cidade de Nova York, em uma mistura de looks de arquivo e tomadas criativas da Chanel, Fendi e muito mais. Mas qual o melhor look do Met Gala 2023?

Lagerfeld atuou como diretor criativo da Chanel de 1983 até sua morte - e muitos participantes do Met Gala escolheram usar roupas clássicas da casa de moda francesa em sua homenagem.

Qual a melhor roupa do Met Gala 2023?



O tema do Met Gala 2023 , "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", celebra o falecido estilista, e a exposição que o acompanha mostra cerca de 150 das maiores roupas de Lagerfeld ao longo de sua prolífica carreira de seis décadas - designs que ele fez enquanto trabalhava para marcas como como Balmain, Patou, Chloé, Fendi, Chanel e sua própria marca homônima.

Anitta

A superestrela brasileira enfeitou o tapete em seu terceiro Met Gala na segunda-feira (1º de maio) em um vestido preto estruturado Marc Jacobs com uma longa cauda de seda. Ela completou o visual com luvas de ópera brancas e um deslumbrante colar de ouro. A estrela do show, no entanto, foram seus saltos altos de plataforma da coleção Primavera 2023 de Marc Jacobs.

Gisele Bündchen

Caminhando pelos degraus do Met Gala, Gisele Bündchen provou que estava de volta aos negócios após o divórcio de Tom Brady . Ela usou um vestido cortado em tule de seda branca e bordado com listras verticais de lantejoulas - foi o look de noiva do desfile de alta costura de Karl Lagerfeld na primavera de 2007 da Chanel.

Gisele Bündchen sendo aclamada pelos fotógrafos no red carpet do #Metgala pic.twitter.com/6kTgtd6o7m — CHOQUEI (@choquei) May 1, 2023

Doja Cat

A rapper usou próteses faciais e orelhas de gato como parte de sua homenagem ao gato do falecido estilista em sua primeira aparição no tapete vermelho do Met Gala

Anne Hathaway

Anne Hathaway se inspirou em algumas das musas mais famosas de Karl Lagerfeld - supermodelos dos anos 90 - para seu retorno ao tapete vermelho do Met Gala. Para comemorar a exposição “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”, a estrela usou um vestido enfeitado com cristais Swarovski da Versace e um colar de moedas da Bulgari.

Rihanna

O look da Rihanna homenageou as "noivas Chanel", que muitas vezes fechavam os desfiles de Lagerfeld quando ele comandava a grife francesa. Os looks das noivas nem sempre eram brancos, nem sempre eram vestidos, mas Lagerfeld os usava para "fazer declarações sobre casamento gay, identidade de gênero, austeridade, carisma e, acima de tudo, beleza pura", segundo a Vogue .

Lil Nas X

O rapper foi um dos muitos convidados (Doja Cat! Jared Leto!) prestando homenagem à amada felina do estilista, Choupette, no tapete vermelho do Met Gala

Jared Leto

Sempre se pode confiar no ator Jared Leto para entregar alguns dos looks mais loucos do Met Gala - mas ele realmente se superou este ano. O vencedor do Oscar apareceu literalmente vestido de gato. É isso. Realmente não há muito mais que possamos dizer.

Penelope Cruz

Penélope Cruz escolheu para o Met Gala 2023 um vestido transparente com capuz angelical em um tom verde menta claro da coleção primavera/verão 1988 da Chanel Couture. O vestido apresentava uma saia ampla, botões de pérola branca e enfeites de lantejoulas prateadas brilhantes - incluindo o logotipo "CC" brilhante da grife - por toda parte. Foi originalmente usado pela supermodelo francesa Inès de La Fressange na passarela.

Jenna Ortega

Jenna Ortega pode ser mais conhecida por interpretar Wandinha Addams nas telinhas, mas parece que o senso de moda inimitável da personagem também entrou em seu guarda-roupa na vida real. O visual gótico de Ortega acenou para os códigos de estilo de Wandinha com seu detalhe de laço colegial no pescoço, mas também prestou homenagem a várias assinaturas de design de Karl Lagerfeld.

Bom dia só pra Jenna Ortega. 📸: GettyImages pic.twitter.com/mIjduVRuuk — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 2, 2023

Pedro Pascal

O ator de 48 anos, que está saindo da primeira temporada do grande sucesso da HBO, The Last of Us, apareceu no Met Gala na noite de segunda-feira em um visual vermelho e preto de Valentino .

Kim Kardashian

Este ano, Kardashian exibiu sua figura de ampulheta com um design de alta costura Schiaparelli personalizado por Daniel Roseberry - uma saia drapeada e um top feito de mais de 50.000 pérolas de água doce e 16.000 pérolas de cristal. O vestido levou uma dúzia de artesãos e 1.000 horas para ser feito.