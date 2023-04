Quando é o Met Gala 2023 e como assistir do Brasil?

O Met Gala 2023 será realizado na próxima segunda-feira, 1º, no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Um dos mais importantes eventos da moda mundial, o baile reúne centenas de celebridades, que devem se vestir de acordo com o tema proposto, para arrecadar fundos para a Costume Institute. Vem saber tudo do evento!

Tem como assistir o Met Gala 2023?

O tapete vermelho do Met Gala será transmitido a partir das 18h30, horário de Brasília, pelo site da Vogue (https://www.vogue.com/tag/event/met-gala), nas redes sociais e no canal do YouTube da revista. No dia do evento, clique em 'watch now' para acompanhar a chegada das celebridades ao vivo.

A grande atração do Met Gala 2023 é o tapete vermelho, que dura cerca de 2h30 para que as celebridades exibam seus looks na chegada do evento. Neste ano, o tema é “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", em homenagem a Karl Lagerfeld (1933-2019), um dos maiores estilistas do mundo. O designer de moda alemão foi diretor criativo da Chanel e da grife italiana Fendi.

O público assiste apenas ao tapete vermelho. Depois que as celebridades entram para o museu, onde acontece o jantar e o baile de gala, não há mais transmissão. O evento ocorre anualmente nas primeiras segundas-feiras do mês de maio com o objetivo de arrecadar fundos para o The Costume Institute Benefit, departamento de moda do museu nova iorquino.

O Met Gala acontece desde 1948 e é presidido por Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue e um dos maiores ícones da moda mundial.

Quem são os convidados do Met Gala?

A lista de convidados do Met Gala é secreta, e o público só descobre de fato quem são as celebridades que comparecerão ao evento no dia que ele acontece. Entretanto, alguns nomes sempre vazam na web dias antes.

De acordo com o veículo norte-americano The Cut, alguns nomes já estão confirmados. Entre eles estão as atrizes Blake Lively, Tilda Swinton, Nicole Kidman, Marion Cotillard e Sadie Sink. Quem também está entre os possíveis confirmados é Margot Robbie, que interpreta Barbie no live-action que chega em julho aos cinemas.

Outras atrizes que devem comparecer ao evento é Kristen Stewart, Margaret Qualley, Lily-Rose Depp e Whitney Peak, que já estrelaram campanhas das marcas. As modelos Gigi Hadid e Vanessa Paradis também estarão presentes.

Também haviam rumores na imprensa americana de que as irmãs da família Kardashian não seriam convidadas para o evento neste ano, mas o The New York Times desmentiu os boatos. Pode-se esperar que Kim e seu clã desfilem pelo tapete vermelho mais uma vez.

Quem são os anfitriões do Met Gala 2023?

Além de Anna Wintour, o Met Gala deste ano contará com mais quatro anfitriões. Uma delas é a atriz Penélope Cruz, 49, a primeira espanhola a levar para casa um Oscar, pelo seu papel em Vicky Cristina Barcelona. Seu último trabalho nas telonas foi The 355, lançado no ano passado.

A segunda co-host é a atriz Michaela Coel, 35, britânica conhecida por ter escrito e atuado no papel de protagonista da aclamada série Chewing Gum. Em 2021, lançou a minissérie I May Destroy You, também produzida, roteirizada, dirigida e estrelada por ela.

Outro anfitrião do evento neste ano é o tenista Roger Federer, 41. O suíço já foi recordista de títulos de Grand Slam, um dos mais importantes do esporte, com vinte vitórias.

Por fim, a cantora britânica Dua Lipa, 27, completa o time de anfitriões. A artista é mais conhecida pelo hit 'New Rules,' que soma mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube, e 'Don't Start Now', outro sucesso de seu último álbum, Future Nostalgia.

