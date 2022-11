Quem Gisele já namorou? Os romances da super modelo

Brasileira Gisele Bündchen se divorciou em 2022 do jogador Tom Brady, com quem tem dois filhos

Gisele Bündchen está aposentada das passarelas, mas a vida pessoal da modelo brasileira ainda deixa o público com curiosidade e constantemente ganha os holofotes. Após um casamento com o jogador de futebol americano que durou mais de uma década, a brasileira já tem outro possível affair. Um professor brasileiro tem sido apontado como novo romance da famosa, relembre quem Gisele já namorou durante esses anos na indústria.

Quem é novo namorado de Gisele Bündchen?

O professor de jiu-jitsu Joaquim Valente é apontado como novo namorado de Gisele Bündchen. A dupla não confirmou nada, mas segundo o jornal Extra, os amigos e familiares do casal já sabem sobre o romance, que até o momento permanece discreto.

Joaquim e Gisele já conhecem há algum tempo. O professor já posou em um ensaio com Gisele para a revista Dust Magazine em um especial sobre lutas marcias. Gisele tem até um vídeo de treino em seu Instagram em que agradece Joaquim, e os irmãos do professor - também atletas - por terem lhe dado aulas.

Gisele Bündchen foi casado durante 13 anos com Tom Brady

O relacionamento mais recente de Gisele Bündchen foi com o jogador de futebol americano Tom Brady. O casal foi casado há mais de uma década e tiveram dois filhos juntos, Benjamin Rein Brady, de 12 anos de idade, e Vivian Lake Brady, de 9 anos de idade. Tom também tem um filho mais velho, fruto de outro relacionamento.

O anúncio oficial do término do casamento foi feito pelo casal em outubro de 2022, mas a mídia já especulava pela separação há algum tempo. No Instagram, Gisele disse que os dois se distanciaram, o que resultou no término. De acordo com Brady, também no Instagram, a separação foi amigável.

Quem Gisele já namorou? Brasileira esteve em relacionamento com Leonardo DiCaprio

Quem se pergunta sobre quem Gisele já namorou e confere a lista de celebridades que já relacionaram com a supermodelo sempre lembra do nome de Leonardo DiCaprio. A ator norte-americano é um dos romances mais famosos de Gisele.

O namoro da dupla começou nos anos 2000 e contou com algumas idas e vindas. O término dos dois ocorreu de forma definitiva em 2005, ano em que a gaúcha completou 25 anos de idade. O ator tinha 31 anos na época.

Alguns anos mais tarde, Gisele deu entrevista à Vanity Fair e disse que mantinha um grande respeito pelo ex, mas que na época em que namoraram, os dois não estavam prontos.

O empresário João Paulo Diniz

Pouco antes de começar seu namoro com Leonardo DiCaprio, Gisele se relacionou com o empresário João Paulo Diniz. Os dois tiveram um romance no começo dos anos 2000 que não durou muito. O casal não havia revelado o namoro para a mídia, mas foram flagrados em clima de romance na casa do empresário no Guarujá. João era 17 anos mais velho que a modelo.

O ator Josh Hartnett

E mais com quem Gisele já namorou? Nos anos 2000, a modelo conquistou um galã de Hollywood, o ator Josh Hartnett, conhecido por filmes como Falcão Negro em Perigo, Pearl Harbor, Xeque-Mate, Paixão à Flor da Pele, entre outros. O romance da dupla foi exposto para o público quando foram vistos saindo juntos de um restaurante em Nova York e não foi longo.

O também empresário Rico Mansur foi namorado de Gisele

Rico Mansur foi outro modelo que foi fisgado pela loira. Eles se relacionaram em 2002, durante um dos términos entre Gisele e Leonardo DiCaprio.

Na época, Rico também havia saído há pouco de um relacionamento. O empresário estava prestes a se casar com a também modelo Isabella Fiorentino, mas terminou com a famosa em 2002. Pouco depois, ele assumiu um romance com Gisele, que também não durou. Gisele então voltou com DiCaprio após o término com Rico.

O surfista Kelly Slater

Em 2006, após o término definitivo com Leonardo DiCaprio, Gisele namorou com o surfista Kelly Slater. Este romance também não foi duradouro. A dupla foi fotografada algumas vezes curtindo a praia por cliques de paparazzis. Na época, a atriz negou boatos de namoro com Kelly e disse que estava recebendo aulas de surfe, mas depois o romance foi exposto na mídia.

O ator Rodrigo Santoro namorou com Gisele?

Gisele e Rodrigo Santoro não chegaram a ter um namoro, apenas um rápido affair. Os dois foram vistos na década de 2000 em festas e um camarote durante um carnaval no Rio de Janeiro, mas não assumiram um romance, apesar de seus nomes bombarem na imprensa por causa do assunto.

Romance com o modelo Scott Barnhill

O modelo Scott Barnhill foi namorado de Gisele em 1999. Os dois posaram juntos e fizeram declarações apaixonadas na mídia da época, mas o romance não durou tanto quanto o esperado. No começo dos anos 2000, a dupla terminou. Foi pouco depois de Scott que Gisele namorou o empresário brasileiro João Paulo Diniz.

O ator Chris Evans e Bündchen?

Em 2005 surgiu um boato que Gisele estava com o ator Chris Evans. O jornal internacional Page Six chegou a publicar que a modelo teria emprestado seu apartamento em Nova York para o ator norte-americano, depois um pequeno acidente durante uma sessão de fotos. No entanto, esse suposto romance nunca foi confirmado pela dupla.

