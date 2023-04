Como assistir o brasileirão 2023 pela internet de graça

Vinte equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e além de acompanhar na televisão, também dá para assistir de graça na internet. Veja como assistir ao Brasileirão 2023 pela internet.

Como assistir o Brasileirão 2023?

O torcedor pode assistir de graça o Brasileirão no GloboPlay. Entretanto, é preciso deixar claro que apenas os jogos que são transmitidos na Globo, na TV aberta, é que são disponibilizados na plataforma de streaming.

Isso acontece às quartas e aos domingos, dias em que a emissora transmite os jogos do Brasileiro. Como trata-se de um canal aberto, o torcedor pode sintonizar a plataforma de streaming e curtir mesmo sem ser assinante.

Então como assistir o Brasileirão de graça no GloboPlay?

1) É muito simples. O primeiro passo é acessar o site (www.globoplay.globo.com) ou o aplicativo no celular ou tablet, dispositivos de sua preferência. Em seguida, clique no menu da esquerda e em "entrar".

2) O segundo passo é fazer o cadastro na Conta Globo. É de graça. Se já tem a sua conta, é só digitar o email e a senha mas, caso contrário, clique em "cadastre-se" e preencha com as informações.

3) Com o cadastro já realizado, clique na opção "Agora na TV", localizado no menu principal do GloboPlay.

4) Daí, o mosaico central de canais ao vivo vai abrir na sua tela. Clique no ícone da Globo e e acompanhe em tempo real a programação.

Transmissão na TV

Os direitos do Brasileirão 2023 da Série A pertencem à Rede Globo, isto é, o torcedor só pode assistir aos confrontos na TV aberta através da Globo e nos canais pagos como SporTV e Premiere.

A emissora só transmite jogos no domingo e quarta-feira, com duas transmissões por rodada divididas entre os estados brasileiros. Por exemplo, o jogo do Flamengo será exibido no Rio de Janeiro e o do Corinthians para o estado de São Paulo de maneira gratuita.

Para curtir todos os jogos da rodada é preciso sintonizar o Premiere, pay-per-view, e o SporTV, ambos disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o operador para adquirir ambos na programação.

Quem vai jogar a Série A de 2023?

Vinte clubes compõem o quadro do Brasileirão 2023: América MG, Athletico PR, Bahia, Atlético MG, Grêmio, Botafogo, Cruzeiro, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Vasco, Palmeiras, RB Bragantino, Santos e São Paulo.

Serão 38 rodadas em pontos corridos, onde cada vitória garante três pontos e o empate um para ambos os lados. Os times se enfrentam duas vezes na temporada, sendo uma como mandante e outro como visitante.

A última rodada do Brasileirão 2023 está marcada para 03 de dezembro.

+ bola do Brasileirão 2023

Quantos jogos tem o Brasileirão?

O Brasileirão tem 380 jogos na temporada. São 38 rodadas no total com dez jogos cada, divididas em dois turnos, onde cada turno contabiliza 19 rodadas.

Caso dois times ou mais empatem na pontuação, os critérios de desempate entram em cena para definir quem garante a vaga na classificação ou então quem desce para a segunda divisão.

O primeiro Campeonato Brasileiro disputado em pontos corridos foi em 2003.