Whindersson Nunes movimentou o Twitter nesta sexta-feira (25). O humorista deu uma alfinetada no cantor Vitão, atual namorado da ex-esposa Luísa Sonza, após um vídeo onde ele se contradiz ao falar sobre o primeiro encontro com a intérprete de ‘Flores’. Na ocasião, ele declarou estar com um ‘crush’ na amiga, quando ainda era casada com o humorista.

Apesar de meses depois, ainda assim se houve falar sobre o término do casamento entre Whindersson Nunes e Luísa Sonza. Ainda mais quando aparece o nome de Vitão no meio, que aliás, é atual namorado da cantora. Pois bem, ao que tudo indica, essa novela garantiu mais um capítulo para o desfecho final. Se é que teremos um.

Whindersson, Vitão e Luísa Sonza: afinal, o que aconteceu?

Não muito tempo atrás, o cantor Vitão deu uma entrevista para youtuber ‘Foquinha‘, onde disse que ele e Luísa Sonza gravaram o videoclipe de ‘Flores’ enquanto a loira ainda era casada com Whindersson Nunes. Na época, o cantor declarou estar com um ‘crush’ na amiga. Mas, onde está a contradição?

No entato, na última quarta-feira (23), Vitão concedeu uma entrevista ao Hugo Gloss, onde fala que seu primeiro contato com Luísa, ocorreu por meio das redes sociais, desmentindo qualquer aproximação antes. Também disse que durante as gravações do clipe, eles já se gostavam. Além disse, o músico confirmou que o primeiro encontro entre eles ocorreu apenas após separação dela com o humorista.

Vitão: “Talarico é a pessoa que fura o olho do outro que é casado, o que no caso nem é [verdade], porque a gente foi ficar muito depois deles (Luísa e Whindersson) terem terminado.“

Bate-papo de Vitão ao canal da ‘Foquinha’ onde revela ‘crush’ em Luísa Sonza.

“Gravamos o clipe quando ela ainda tava casada. Foi só um clipe mesmo, nem eu e nem ela vemos nenhum problema em estar casado e fazer um clipe, porque ela é uma artista. O que mais pegou foi ter lançado o clipe logo após o divórcio e isso gerou essa parada dos fãs do Whindersson que fizeram um movimento tentando representar ele, só que não representaram porque ele não concorda com nada disso” – Vitão sobre clipe com Luíza.

Comentário de Whindersson Nunes sobre a contradição de Vitão

Nesta sexta-feira (25), o humorista Whindersson Nunes postou uma frase na rede social do Twitter, que teria relação com a reportagem onde Vitão se contradiz. “Nem se convencendo da própria mentira você consegue contar ela duas vezes iguais”, escreveu Whindersson.

Nem se convencendo da própria mentira você consegue contar ela duas vezes iguais — Whindersson Nunes (@whindersson) September 25, 2020

Na web, os comentários da postagem repercutiu. Da mesma forma, muitos apontaram como sendo alvo de indireta.

Como começou o namoro de Vitão e Luísa Sonza?

O início do relacionamento entre Vitão e Luísa Sonza foi marcado por polêmicas. Tudo aconteceu no período de divulgação do clipe ‘Flores’. Antes de tudo, o vídeo foi lançado em julho, dois meses após a separação com Whindersson Nunes. Na internet, o então casal, foi alvo de críticas e ataques, devido ao marketing do clipe.

Logo depois, os dois assumiram o namoro publicamente. E a partir daí, os ataques foram crescendo ainda mais. Fãs do humorista resgataram um comentário de Vitão em uma foto de Whindersson quando ainda era casado com Luísa. No comentário, Vitão diz: “meu casal”. Após isso, foi meme atrás de meme.

