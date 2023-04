Quando vai ser a luta do Whindersson Nunes?

No dia 22 de abril, na OVO Arena, Londres, Inglaterra, Whindersson Nunes retornará aos ringues de boxe. Desta vez, pela competição entre influenciadores digitais, a High Stakes, torneio organizado pela Kingpy Boxing. O adversário do brasileiro será o polonês, Filipe Marcinek (Filipek).

Contra quem o Whindersson vai lutar Nunes?

O rival de Whindersson nas quartas de final da High Stakes foi definido. O humorista entrará em combate ante Filipe Marcinek, O evento acontecerá em Londres. No sábado, dia 22 de abril, brasileiro e polonês disputarão uma vaga nas semis.

Filipe Marcinek tem 27 anos, e é cantor de rapper. No Sportify, suas músicas passam dos 351 mil ouvintes mensais. No MMA desde 2019, o polonês já venceu 2 lutas e perdeu 2.

Já Whindersson, tem apenas dois combates. O primeiro foi em 2019, em um confronto de boxe amador, Whind venceu a luta. Em janeiro de 2022, o piauiense enfrentou Popó Freitas e o duelo terminou empatado.

Quem ganhar avançará para a semifinal. Esta fase será disputada no dia 3 de junho na Three Arena Dublin, na Irlanda. A final, por sua vez, será realizada no dia 5 de agosto na 02 Arena, também em Londres.

Segundo o Uol, o prêmio para o campeão é de US$ 200 mil (R$1 milhão). Vale lembrar que as lutas válidas pelas quartas e semis terão cinco rounds. Já na final, serão seis. Ao todo são 16 participantes. 8 do lado masculino e 8 do lado feminino.