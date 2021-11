11 atores falecidos da novela Amor com Amor se Paga

A novela de Ivani Ribeiro foi originalmente ao ar de março a setembro de 1984 e até hoje é lembrada. Depois de 37 desde seu lançamento, o folhetim vai voltar para as telinhas: em novembro a produção será reprisada no canal Viva. Por se tratar de uma obra antiga, há infelizmente perdas no elenco, saiba quais são os atores falecidos da novela Amor com Amor se Paga.

Caíque Ferreira é um dos atores falecidos da novela Amor com Amor se Paga

O famoso faleceu aos 39 anos de idade, em janeiro de 1994, no Hospital Evandro Chagas, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por conta de uma infecção generalizada. Ele já estava internado há alguns dias antes de falecer.

O ator viveu Gustavo na novela, um jovem economista que trabalhava para Nonô e acabava se aproximando da filha do personagem principal, por conta da fortuna da garota.

Yoná Magalhães

A veterana da TV Globo morreu em outubro de 2015, aos 80 anos de idade devido a problemas cardíacos. Poucos dias antes de falecer, ela havia sido internada no CTI da Casa de Saúde, no Rio de Janeiro.

Na novela ela se chamava Maria das Graças, mas só atendia pelo apelido de Grace, por causa de sua “americanofilia”. Era sobrinha de Nonô, viúva e mãe de Rose (Mayara Magri).

Carlos Eduardo Dolabella – Atores falecidos da novela Amor com Amor se Paga

O ator foi Bruno Queiroz no folhetim, pai de João Paulo (Matheus Carrieri). Ele era um nacionalista ferrenho, muito conservador e machista. Ele vivia se desentendendo com a sogra do filho, Grace (Yoná).

Carlos faleceu em maio de 2003 no Rio de Janeiro, sua cidade de origem, aos 65 anos de idade. Ele foi vítima de falência múltipla de órgãos e estava internado no Hospital Samaritano de Botafogo.

Adriano Reys

Um dos atores falecidos da novela Amor com Amor se Paga, Adriano morreu por causa de um câncer no fígado, aos 78 anos de idade, em novembro de 2011. Ele estava internado no Hospital Copa D’Or pouco antes do óbito.

No folhetim ele viveu Dr. Vinicius, um médico humanitário e que se preocupava de verdade com seus pacientes. Ele era correto, bondoso e muitas vezes nem cobrava por suas consultas, o que deixava sua esposa, Helena (Beatriz Lyra), desesperada.

Milton Moraes

Na novela Amor com Amor se Paga, o ator viveu Barreto. Ele faleceu em fevereiro de 1993, no Rio de Janeiro, aos 62 anos de idade. Originalmente ele era de Fortaleza, Ceará.

Ana Ariel

Intérprete de Leonor na novela Amor com Amor se Pega, a atriz já falecida se foi aos 73 anos de idade. Ela morreu em fevereiro de 2004, o nome da doença que tirou sua vida não foi divulgada.

Paulo Gonçalves – Atores falecidos da novela Amor com Amor se Paga

O ator nasceu no Belém do Pará em 1924 e morreu no Rio de Janeiro, em julho de 1986, aos 61 anos de idade, apenas um mês antes de seu aniversário. O famoso tinha câncer de pâncreas. Na novela ele viveu o Padre Inácio.

Chica Xavier

A atriz baiana é a morte mais recente da lista, a famosa que esteve em grandes novelas da TV, como Sinhá Moça, A Lua Me Disse e Cheias de Charme morreu aos 88 anos de idade, no Rio de Janeiro, em 2020. Ela era casada com o também ator Clementino Kelé e faleceu por conta de um câncer pulmonar. Em Amor com Amor se Paga ela viveu Judith, mãe de Dinorá (Angelina Muniz).

Wanda Kosmo

Wanda viveu Sofia, irmã de Anselmo (Carlos Kroeber), quem ela cuidava meticulosamente e de certa forma controlava também. Ela afastava qualquer mulher que se aproximava dele e não queria ver ele casado novamente.

A atriz faleceu em janeiro de 2007, aos 76 anos de idade.

Lajar Muzuris – Atores falecidos da novela Amor com Amor se Paga

O ator e humorista morreu aos 75 anos de idade, em novembro de 2003, no Rio de Janeiro, devido a falência múltipla dos órgãos. Naturalizado brasileiro, ele havia nascido na Grécia, em 1928. No folhetim da TV Globo ele viveu Tonicão.

Carlos Kroeber

O ator mineiro faleceu no dia 12 de junho de 1999, na época ele estava no Rio de Janeiro. Aos 67 anos, o motivo da morte foi um problema respiratório, ele seguia internado há cerca de dois meses antes de falecer.

Da lista de atores falecidos da novela Amor com Amor se Paga, no folhetim ele interpretou o personagem Anselmo, amigo de Nonô Corrêa (Ary Fontoura), era um homem rico e que vivia com a irmã Sofia (Wanda Kosmo).

Leia também – Elenco da novela Pega Pega: atores que já morreram e deixaram saudades