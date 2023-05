16 participantes de A Grande Conquista: lista atualizada

Foi anunciado neste 2 de maio quem são os 16 participantes de A Grande Conquista, novo reality show da Record TV, apresentado por Mariana Rios. Veja quem é quem e como vai funcionar o programa.

Quem são os participantes de A Grande Conquista?

Alexandre Suita

Carolina Lekker

Daniel Toko

Kelly Santos

Ana Paula Almeida

Bruno Tálamo

Faby Monarca

Érika Coimbra

Bruno Camargo

MC Mio

Thiago Servo

Victoria Macan

Glauco Marciano

Stephanie Gomes

O formato original da emissora, comandado por Mariana Rios, reúne grupo de 80 participantes, sendo 16 famosos. O reality vai funcionar em uma espécie de vila com 3 casas e uma mansão.

Mesmo com um alto número de participantes e a dinâmica complexa do A Grande Conquista, o diretor Carelli acredita que o público conseguirá se conectar com o programa e com os concorrentes ao prêmio, assim como nos demais realities shows. “[O artifício para prender o público] É o conteúdo. É o que vai acontecer lá dentro, que a gente acredita que vai ter uma dinâmica legal. É isso que atrai mais do que você conseguir entender cada detalhe da mecânica. Isso ao longo da temporada as pessoas vão conseguir aprender, como em qualquer reality show novo”, disse.

Carelli também comentou sobre o domínio de determinados grupos de fãs sobre o realities shows, como aconteceu no BBB 23. Apesar de não achar muito benéfico para a competição, o diretor afirma que isso é inevitável. “É uma coisa que não tem como a gente controlar”, afirmou.

Como assistir o per-per-view

O público vai poder acompanhar 24 horas o programa pelo PlayPlus. Serão quatro sinais simultâneos transmitindo diferentes ângulos do que acontece no reality.

Na primeira fase, a abertura do sinal será liberada no dia da estreia (08/05), com imagens das três casas da Vila (laranja, azul e verde) e das áreas de convivência. Já na segunda fase, imagens da Mansão e áreas de lazer.

Além da transmissão 24 horas, o serviço de streaming prepara outras atrações para os eliminados do programa. A assinatura do PlayPlus custa R$15,90 por mês.