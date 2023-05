A Grande Conquista: fotos exclusivas das vilas e mansão

Jornal DCI visitou sala, banheiro e quartos do reality

Falta muito pouco para a estreia de A Grande Conquista, marcada para 8 de maio, e o público já pode conferir alguns detalhes e cômodos do novo reality da Record TV. O jornal DCI mostra com exclusividade os cômodos da mansão e das3 vilas que fazem parte da dinâmica do programa, gravado em Itapecerica da Serra - mesmo lugar de A Fazenda.

Fotos da casa A Grande Conquista

A Grande Conquista é gravada em Itapecerica da Serra, próximo a cidade de São Paulo, e utiliza o mesmo cenário de A Fazenda, mas todo repaginado e com novos elementos.

Isso porque, o novo reality traz uma dinâmica com 3 vilas, nas cores verde, azul e laranja, e também uma mansão. Afinal, inicialmente serão 80 participantes.

As vilas possuem quarto, banheiro, cozinha, mas também vai ter muito aperto para os participantes.

Já a mansão apresenta conforto para os integrantes do elenco. A produção escolheu uma decoração luxuosa para o espaço.

A sala também está repaginada, e diferentemente da decoração da fazenda, o reality A Grande Conquista apresenta móveis mais finos, como o sofá de veludo na cor azul.

GALERIA DE FOTOS DO REALITY DA RECORD

Dia 8 de maio, segunda-feira, é quando começa A Grande Conquista, a partir das 22h45. O formato original da emissora, comandado por Mariana Rios, reúne grupo de 80 participantes, sendo 16 famosos.

O reality vai funcionar em uma espécie de vila com 3 casas. A atração vai misturar famosos e anônimos em uma competição na busca pelo prêmio final de R$ 1 milhão — além de R$ 500 mil distribuídos ao longo da temporada.