3ª temporada de Cobra Kai ganha trailler e data de estreia

A 3ª temporada de Cobra Kai chega oficialmente à Netflix em janeiro de 2021 – e as filmagens já estão concluídas, agora com algumas imagens iniciais que você pode ver abaixo. Na verdade, a produção da terceira temporada foi concluída antes que a Netflix comprasse os direitos da sequência da série Karate Kid.

A série promete criar um novo hype e vai contar com a participação de Chozen, o grande vilão de Karate Kid 2. A seguir, spoilers para a segunda temporada, enquanto contamos tudo o que sabemos sobre o retorno da série.

Dado o sucesso da série sequencial, outro lote de episódios foi praticamente garantido. Agora, a 3ª temporada de Cobra Kai tem uma data de lançamento: 8 de janeiro de 2021. William Zabka (Johnny Lawrence) deu a notícia no Twitter, e mais, revelou que a 4ª temporada está confirmada.

Resumo da notícia:

O que é isso? Cobra Kai é uma continuação de Karate Kid, promovendo a narrativa da franquia e combinando-a com a melancolia de meia-idade enquanto os personagens principais se acostumam com sua situação.

Onde assistir? As duas primeiras temporadas já estão disponíveis na Netflix, e a terceira também estará disponível lá.

Quando assistir a 3ª temporada? 8 de janeiro de 2021.

Cobra Kai: nostalgia dos anos 80 e novos valentões

O que esperar?

No final da 2ª temporada de Cobra Kai, a maioria dos personagens são deixados em um lugar bem escuro. Kreese se tornou o vilão que todos esperávamos que ele fosse depois que ele revelou que estava enganando a academia Cobra Kai e seus alunos, e o prodígio estrela de Johnny Lawrence, Miguel, está na UTI depois que uma briga na escola deu errado. Além do mais, a obsessão de LaRusso com a academia causou uma rixa entre ele e sua esposa, e sua filha, Sam, também está no hospital após a briga de Cobra Kai / Miyagi-Do. Ainda assim, o mais novo teaser trailer de Cobra Kai temporada 3 sugere que Miguel sobreviveu, pelo menos.

O sucesso de Cobra Kai na Netflix não é nenhuma surpresa – a afeição pelos filmes de Karate Kid é perene, e o assunto e os tipos de personagens simplesmente não podem ser encontrados em nenhum outro lugar. Cobra Kai é sobre homens de meia-idade chegando a um acordo com seus passados ​​danificados e como isso afeta aqueles ao seu redor … e dois dojos rivais cheios de adolescentes indisciplinados chutando pedaços uns dos outros. É bobo em alguns lugares, mas incrivelmente divertido.

Season 3 @CobraKaiSeries premieres January 8, 2021 only @netflix Season 4 officially in training. Cobra Kai Never Dies #CobraKaiOnNetflix pic.twitter.com/0peIU8MccR — William Zabka (@WilliamZabka) October 2, 2020

Trailer da 3ª temporada de Cobra Kai

Já temos um trailer da 3ª temporada de Cobra Kai , mas esperamos o principal cerca de um mês antes do lançamento. Também temos um teaser mais recente no tweet acima, anunciando a data de lançamento da 3ª temporada. Digamos que se você ainda não assistiu à 2ª temporada, talvez perca até que tenha: a manchete é que vemos Miguel sobrevivendo às lesões que sofreu na briga do colégio, mas ainda não saber se ele vai se recuperar totalmente.

A Netflix lançou anteriormente o trailer abaixo, recortado de filmagens antigas:

Então, Daniel está de partida para Okinawa, um lugar que ele visitou pela última vez em The Karate Kid II. Isso abre a porta para o retorno de personagens de The Karate Kid II como Chozen (Yuji Okumoto) e Kumiko (Tamlyn Tomita). Chozen era inimigo de Daniel em Okinawa, enquanto Kumiko era seu interesse amoroso. No entanto, as perguntas persistem: Johnny e Miguel irão para Okinawa também? Que segredos o Sr. Miyagi escondeu de LaRusso?

À medida que descobrirmos mais sobre a história da 3ª temporada de Cobra Kai, vamos adicioná-la aqui. Por enquanto, a Netflix está mantendo muitas informações sobre a 3ª temporada bem guardadas.

Elenco da 3ª temporada de Cobra Kai

Com o teaser que Zabka compartilhou junto com a data de lançamento da 3ª temporada, agora temos uma ideia melhor do retorno do elenco. Eles são:

Daniel LaRusso: Ralph Macchio

Johnny Lawrence: William Zabka

Miguel: Xolo Maridueña

Amanda LaRusso: Courtney Henggeler

Samantha LaRusso: Mary Mouser

Robby Keene: Tanner Buchanan

Lua: Hannah Kepple

Hawk: Jacob Bertrand

John Kreese: Martin Cove

Há Robby Keene, filho de Johnny, por exemplo. Ele passou as últimas duas temporadas treinando com Daniel LaRusso. Depois de ser o responsável pela queda que colocou Miguel em aparelhos de suporte vital, ele fugiu para o morro.

Há também John Kreese, que está atualmente no comando do dojo titular Cobra Kai depois de roubá-lo no chocante final da 2ª temporada. Ele está definitivamente querendo um hematoma neste ponto, e não seria uma 3ª temporada satisfatória se ele não recebesse pelo menos algum tipo de castigo.

Depois, há a mãe de Miguel, Carmen Diaz (Vanessa Rubio), que também foi, brevemente, o interesse amoroso de Johnny no final da 2ª temporada. Diaz representa uma vida mais feliz e um caminho para a normalidade, por isso seria ótimo vê-la voltar aqui. A segunda temporada terminou com Johnny perdendo um pedido de amizade no Facebook da namorada do colégio e personagem do Karate Kid, Ali Mills (interpretada por Elisabeth Shue no filme original), o que pode significar que teremos algum tipo de triângulo amoroso em nossas mãos na nova série.