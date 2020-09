Cobra Kai: nostalgia dos anos 80 e novos valentões criam hype para 3ª temporada

Parecia ser apenas uma série em homenagem aos fãs dos filmes originais dos anos de 1980, mas Cobra Kai tornou-se uma das séries mais queridinha da atualidade ao mostrar personalidade e força para contar novas histórias. A produção trouxe novos e cativantes personagens ao universo Karatê Kid, criando um hype mundial para a terceira temporada.

Cobra Kai

Cobra Kai é o spin-off do filme Karate Kid – A hora da verdade – um fenômeno mundial de 1984. Quase 35 anos depois, a série promove o reencontro da dupla rival Daniel Larusso e Johnny Lawrence, interpretados por Ralph Macchio e William Zabka, respectivamente. Sem dúvidas, um presentão para a geração saudosista.

Lançada originalmente em 2018 no YouTube Premium, “Cobra Kai” traz os agora senhores de meia-idade em um novo duelo, mas os papéis de vilão e mocinho já não são os mesmo. Johnny Lawrence agora conta seus dramas de vida e mostra o quanto envelheceu mal, em uma produção que conta com ninguém menos que Will Smith. Assim, Cobra Kai mostra a redenção de um valentão.

Como está Daniel, o eterno aprendiz do Mestre Miyagi?

Daniel Larusso se tornou um típico americano bem-sucedido com uma família feliz. Dono de uma concessionária, o aprendiz do Mestre Miyagi reencontra Johnny após o carro do ex-valentão se chocar com o veículo em que estava a filha de Larusso.

A antiga rivalidade, no entanto, é reacendida e se acirra ainda mais quando Daniel reabre o dojo do sr. Miyagi e começa a treinar Robby, filho de Johnny.

Assim, a disputa que começou há quase quatro décadas chega a uma nova geração.

Onde assistir?

As temporadas 1 e 2 já estão disponíveis na Netflix. A série produzida e lançada pelo YouTube Premium foi comprada e relançada pela plataforma de streaming em 2020

Terminou de assistir as temporadas 1 e 2 de Cobra Kai ? Saiba tudo sobre a nova temporada a seguir.

Quando será lançada a 3ª temporada de Cobra Kai?

Cobra Kai tem sua 3ª temporada ainda sem uma data definida, mas está prevista para 2021. A produção foi gravada em 2019 e encontra-se em fase de pós-produção.

O co-criador da série, Jon Hurwitz, foi quem confirmou a data.

O que esperar da 3ª temporada?

A segunda temporada terminou de forma emblemática. O jovem Miguel, discípulo de Johnny Lawrence, é ferido gravemente após uma batalha campal nos corredores do colégio e seu mestre e amigo perde seu dojo para seu ex-mestre John Kreese.

Enquanto isso, Daniel Larusso desiste de Robby, filho de Lawrence e decide aparentemente acabar com o seu dojo e seguir em frente, não sendo mais um sensei.

A terceira temporada também traz o retorno de personagens como Miguel (Xolo Maridueña), e John Kreese (Martin Kove), que atualmente toma conta do dojô Cobra Kai, após o chocante final da segunda temporada.

Os novos episódios têm tudo para serem excelente e ainda melhores que as temporadas antecessoras. Com varias pontas deixadas em aberto, a terceira temporada tem a missão de conectá-las.

Jon Hurwitz afirmou que foram filmadas cenas em Okinawa, indicando uma chance para Larusso de redescobrir o seu verdadeiro Caratê e buscar o equilíbrio, já que o personagem carrega um dilema de culpa e de responsabilidade desde o fim da segunda temporada. Hurwitz também contou que Daniel descobrirá um segredo do senhor Miyagi, mantendo um grande mistério sobre o que seria.

John Kreese (Martin Kove) é novamente o sensei do dojo Cobra Kai e terá seus alunos na palma de suas mão. Como na série original, é esperado que eles criem muitos problemas para Larusso e seus ex-colegas de Cobra Kai. O diretor da série afirmou em entrevista que, nessa temporada, Kreese terá papel fundamental no andamento da trama, dando motivação para seus personagens, seja para o bem ou para o mal.

Também há rumores que Robby (Tanner Buchanan) se torne discípulo de Kreese. A devoção ao novo mestre viria de um apoio ao garoto, que se encontra perdido e sem rumo a seguir, tendo a mãe internada em uma clinica de reabilitação e seu pai que desistiu totalmente de seguir em frente.

Cobra Kai 3ª temporada

Embora não tenha sido confirmada ainda, uma personagem do filme clássico que pode retornar é Ali Mills, ex-namorada de Johnny e de Daniel durante a adolescência. No final da segunda temporada, Johnny recebe uma solicitação de amizade de Ali no Facebook. Originalmente, a garota foi interpretada por Elisabeth Shue (The Boys), que pode muito bem reprisar o papel e trazer ainda mais nostalgia e rivalidade para Cobra Kai.

Miguel terá que reaprender a andar e terá que superar as sequelas após a sua queda. No fim da 2ª temporada, o seu personagem teve um desfecho trágico e chocou os fãs da série, sendo um dos maiores atrativos nessa nova a sua recuperação e o seu desenvolvimento.

Em estado crítico após o incidente, alguns fãs temiam que ele tivesse quebrado a coluna, enquanto outros acreditavam até que ele poderia ter morrido. No entanto, o ator Xolo Maridueña deu a entender que seu personagem sobreviverá na terceira temporada, para o deleite dos fãs.

Quantos episódios podemos esperar da terceira temporada?

Já temos a confirmação de que Cobra Kai retornará com mais dez episódios. Cada episódio terá aproximadamente 30 minutos de duração

Então, teremos cerca de 5 horas no valor do novo Cobra Kai para serem desfrutados.